Praha se letos v létě poprvé stane hostitelem Royal Golf & Polo Cup v areálu Prague City Golf na Zbraslavi. Turnaj propojuje golf a koňské pólo a přivádí do Česka mezinárodní účast špičkových hráčů. V sobotu 8. srpna 2026 nabídne finálové zápasy i doprovodný program.
V letošním ročníku se představí čtyři týmy v upraveném formátu se třemi hráči. Účast potvrdili hráči z Argentiny, Velké Británie, Německa, Švýcarska či Belgie. Součástí dne bude také golfový turnaj ve formátu Pro-Am. Pořadatelem je společnost Perinvest Group.
elite15 se zapojuje do hlavního dne eventu a zve své členy do prostředí, které propojuje sport, byznys a komunitu v přirozeném kontextu.
Termín: 8. 8. 2026
Čas: 8:30–18:00+
Místo: Prague City Golf Zbraslav
Kapacita: omezený počet hostů (VIP zóna)
Setkání probíhá v rámci hlavního dne Royal Golf & Polo Cup ve VIP zóně. Nejde o konferenci ani formální program, ale o přirozené setkávání v prostředí, které kombinuje sportovní zážitek s prostorem pro networking.
Program setkání:
8:30 | Zahájení golfového turnaje
13:30–14:00 | Ukončení golfového turnaje & vyhlášení
14:00 | Otevření areálu
15:00 | Pólo zápas – semifinále
16:30 | Pólo zápas – finále
17:30+ | Vyhlášení & networking
Témata, která se přirozeně otevírají
- Výkon a rozhodování pod tlakem
- Strategie a práce s nejistotou
- Role týmu a leadershipu
- Propojení sportu, byznysu a investic
Jak se k nám připojit?
Setkání je určeno pro vybrané VIP hosty eventu a členy elite15 v rámci VIP zóny.
- Chci se stát členem: e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci kontaktujte Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst je omezený a zájem může převyšovat kapacitu akce. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních produkčních podmínkách.