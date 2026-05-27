Češi více sází na podílové fondy. Průměrný český investor letos ale zatím vydělal méně než loni
- Češi měli v podílových fondech rekordních 1,423 bilionu korun, za první čtvrtletí objem vzrostl o 13 miliard.
- Nejvíce rostly smíšené a nemovitostní fondy, zatímco dluhopisové fondy zaznamenaly největší odliv peněz.
- Investiční fondy zůstávají podle Asociace pro kapitálový trh nejoblíbenější formou investování pro běžné i bohatší Čechy.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly smíšené a nemovitostní fondy. Fyzické osoby držely 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, což jsou třeba obchodní společnosti, spolky či různé organizace. ČTK o tom ve středu informovala Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni činil nárůst 218 miliard korun.
„V prvním čtvrtletí 2026 vidíme pokračující trend růstu objemu majetku ve fondech kolektivního investování i ve fondech kvalifikovaných investorů. Investiční fondy jsou dnes evidentně nejoblíbenější formou investování jak pro běžné, tak i pro bohaté investory. Růst objemu majetku pod správou by tak za letošní rok mohl opět vykázat silný dvouciferný růst,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Největší propad zaznamenaly dluhopisové fondy
Největší nárůst majetku zaznamenaly smíšené fondy, a to 11,3 miliardy korun. Následovaly nemovitostní fondy s nárůstem o 9,5 miliardy korun a fondy peněžního trhu s přírůstkem 1,5 miliardy korun. Naopak v akciových fondech ubylo 600 milionů korun a v dluhopisových fondech 9,1 miliardy korun.
„Přestože celý fondový trh po mimořádně silném roce 2025 zpomaluje, nemovitostní fondy patřily v prvním čtvrtletí k segmentům s nejvyšším přírůstkem majetku. Potvrzuje to trvající zájem investorů o stabilnější složky portfolia, které nejsou přímo navázané na každodenní výkyvy akciových a dluhopisových trhů. Svou roli hraje i snaha chránit úspory před dopady předchozí vysoké inflace,“ řekl ČTK analytik Investiky Václav Kinský.
Domácnosti si stále více uvědomují, že dlouhodobé držení peněz na běžných či spořicích účtech znamená při vyšší inflaci reálnou ztrátu hodnoty úspor, doplnil obchodní ředitel záložny Artesa Jan Kořínek. Zároveň ale podle něj platí, že lidé při správě financí častěji kombinují různé typy nástrojů, včetně těch konzervativnějších, které slouží k uchování části prostředků.
Průměrný český investor vydělal 0,31 procenta
Nejvíce majetku měly koncem roku fondy dluhopisové, a to 475,2 miliardy Kč. Ve smíšených fondech bylo 416,1 miliardy Kč, v akciových 341,4 miliardy korun, v realitních 145,8 miliardy Kč, ve fondech peněžního trhu 24,4 miliardy Kč a ve strukturovaných fondech 20,4 miliardy korun.
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily po prvním čtvrtletí Česká spořitelna s 396 miliardami Kč, ČSOB s 318 miliardami Kč, Komerční banka se 150 miliardami Kč, Conseq Investment Management se 129,5 miliardy a Moneta se 78,6 miliardy korun.
Průměrný český investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí 2026 vydělal 0,31 procenta. V lednu a únoru trhy výrazně rostly, ale březnový pokles o 4,35 procenta většinu zisků vymazal, vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2025 činilo zhodnocení fondů v průměru 5,91 procenta, předloni devět procent.