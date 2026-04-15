Jet Investment koupila třetinu v ZKL Group a 80 procent Tobogy
- Investiční skupina Jet Investment koupila třetinový podíl v holdingové společnosti V.L.Brno, která zahrnuje strojírenskou skupinu ZKL Group a nemovitosti v Brně, cenu transakcí nezveřejnila.
- Společnost s ročním obratem přibližně 1,3 miliardy korun se stane součástí fondu Jet 3.
- Současně fond získává 80procentní podíl ve skupině Toboga, provozovateli sítě indoor parků pro děti a mládež.
Strojírenská část ZKL Group dlouhodobě působí v přepravě, energetice a lehkém i těžkém průmyslu. Skupina patří mezi významné evropské výrobce technicky náročných ložisek a komponentů s využitím vlastního vývoje, konstrukce i testování. Produkty ZKL využívají firmy ve více než 70 zemích, a to v Evropě, Americe, Asii a Africe. ZKL Group zaměstnává přes 400 lidí.
„ZKL je značka s hlubokou průmyslovou tradicí, vlastním technickým know-how a silnou exportní orientací. Chceme na tuto tradici navázat a více se zaměřit na inovace, efektivitu a další rozvoj," uvedl řídicí partner Jet Investment Marek Malík.
Součástí ZKL Group jsou také nemovitosti, rezidenční i průmyslové objekty. „Tuto kombinaci vnímáme jako doplněk k hlavnímu průmyslovému byznysu a zároveň jako příležitost pro efektivní správu a další rozvoj aktiv," doplnil výkonný ředitel divize private equity Jet Investment Oldřich Šoba. Nemovitostní část zahrnuje více než 700 bytů v Brně-Líšni, další stovky bytů ve správě, ubytovací kapacity i administrativní, výrobní a skladovací objekty.
Jet Investment prostřednictvím fondu Jet 3 současně získal 80procentní podíl v rodinné společnosti Toboga, která provozuje síť indoor parků pro děti a mládež. Firma s téměř dvacetiletou tradicí provozuje osm areálů v Česku a zaměřuje se na pohybové a herní aktivity podporující rozvoj dětské motoriky i fantazie. Roční tržby společnosti dosahují téměř 200 milionů korun.
„Akvizice Tobogy je po vstupu do firmy Náš Chléb dalším krokem v rozšiřování investic i mimo tradiční průmysl. Vidíme potenciál v segmentech spojených se zdravým životním stylem, ať už jde o výživu či pohybové aktivity. Trh aktivní zábavy pro děti zatím není v Česku plně saturovaný, což vytváří prostor pro další růst. Příležitosti vidíme jak v expanzi do menších měst, tak i v zahraničí," uvedl Malík.
„Dospěli jsme do fáze, že naše firma si zaslouží expanzi, na kterou už sami nestačíme. Proto vítáme, že se řetězec Toboga spojí s investičním partnerem JET Investment. Z pozice zákazníků se nic nemění, nadále chceme zůstat špičkou na trhu, nabízet smysluplné využití volného času dětí i dospělých," uvedl jednatel Tobogy Tomáš Valášek.
Česká investiční společnost Jet Investment byla založena v roce 1997. Specializuje na investice do středoevropského průmyslu. Ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva 17 miliard korun.