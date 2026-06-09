Londýn jako lekce pro Česko. Stavět lze rychleji, když město ví, co chce
Debata o expanzi českých developerů do Londýna (e15 REsummit 2026) | Zdroj: e15
- Londýn je pro české developery náročný trh s velkou konkurencí, vysokými nároky na kvalitu projektů i přísnými pravidly pro dostupné bydlení.
- Zároveň ale podle Pavla Streblova z Penta Real Estate, Jana Kubíčka ze Sebre a Vojtěcha Petríka z KKCG Real Estate nabízí předvídatelnější a probyznysovější prostředí než Česko.
- Debata na e15 REsummit 2026 ukázala, že česká města se mohou inspirovat třeba menším důrazem na parkovací místa, jasnějšími pravidly povolování i tím, jak Londýn pracuje s růstem města. Podívejte se na záznam celé diskuse.