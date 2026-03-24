ZFP Investments mění majitele. Realitní fond kupuje slovenský investor
Českou společnost ZFP Investments, která spravuje realitní fond s aktivy za více než 600 milionů eur (14,6 miliardy Kč), koupila slovenská firma Vosem Capital. S odvoláním na oznámení Vosem Capital podnikatele Tomáše Spuchliaka o tom v úterý informovala slovenská média.
Hodnota transakce, kterou ještě posoudí Česká národní banka (ČNB) a rovněž antimonopolní úřady v Česku a na Slovensku, nebyla oznámena.
ZFP realitní fond vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, kde firma loni získala velké bratislavské nákupní centrum Bory Mall.
„ZFP Investments je vybudován od základů jako konzervativní a poctivá správcovská společnost, která se těší dlouhodobé důvěře tisíců drobných investorů,“ uvedl předseda představenstva ZFP Investments Róbert Pružinský. Vyjádřil přesvědčení, že partnerství s Vosem Capital prospěje všem investorům ZFP.
List Sme napsal, že cílem nového majitele ZFP Investments bude zvýšení výkonnosti celého uvedeného fondu tak, aby jeho investoři získali roční výnos alespoň šest procent. Deník napsal, že Vosem Capital vlastní několik desítek společností s aktivy za více než 140 milionů eur (3,4 miliardy Kč). Zaměstnává přes 400 lidí.