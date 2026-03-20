Nemovitostní fondy loni rostly o třetinu. Majetek investorů stoupl na 136 miliard
- Majetek v nemovitostních fondech loni vzrostl o 38 procent na 136 miliard korun.
- Zájem investorů podpořila inflace i nedostupnost vlastního bydlení.
- Analytici upozorňují na rizika oceňování a nutnost sledovat kvalitu portfolia.
Český trh nemovitostních fondů loni pokračoval v růstu, majetek v nich meziročně stoupl o 38,2 procenta na 136,4 miliardy Kč. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Celkem objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v roce 2025 vzrostl o 218 miliard korun na 1,411 bilionu Kč.
„Nemovitostní fondy i v roce 2025 potvrdily svou pozici atraktivního investičního nástroje a oblibu u běžných investorů, když meziročně objem majetku uloženého v nemovitostních fondech narostl o více než 37 miliard Kč,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
„Popularita investic do nemovitostních fondů odráží popularitu investování do nemovitostí, které si řada lidí spojuje s dlouhodobým růstem hodnoty. Nemovitosti v Česku zaznamenaly za posledních 20 let výrazný nárůst cen téměř bez přerušení,“ doplnila výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.
Nemovitostní fondy shromažďují peníze od drobných investorů a ukládají je do portfolia nemovitostí. O správu těchto investic se starají profesionálové, kteří vybírají nemovitosti, od administrativních budov přes logistické areály až po hotelové resorty. Investoři tak získávají podíl na výnosech z pronájmu nebo zhodnocení nemovitostí.
„Vysoká inflace jasně připomněla, že hotovost uložená na běžných či spořicích účtech reálně hodnotu nezachovává. Řada domácností tak začala vůbec poprvé vážně přemýšlet o tom, jak své úspory skutečně investovat. Tato zpožděná, ale o to silnější reakce se promítla do zvýšeného zájmu o investiční produkty obecně, přičemž nemovitostní fondy z ní těžily nejvíce,“ řekl ČTK analytik Investiky Václav Kinský. Přestože žádná investice není bez rizika, nemovitosti dlouhodobě patří k méně rozkolísaným třídám aktiv, jsou relativně likvidní v horizontu týdnů až měsíců a pro investory dobře pochopitelné, dodal.
„Investiční byt bývá v Česku považován za jistou investici. Dlouhodobý růst cen nemovitostí je sice lákavý z pohledu investorů, ale zároveň znamená výrazně vyšší počáteční investici, kterou si ne každý může dovolit,“ upozornil finanční ředitel fondu Max Realitní Jiří Medřický. Když se k tomu přidají stagnující úrokové sazby, a tedy ne úplně levné financování, jeví se podle něj jako velmi dobrá alternativa investování prostřednictvím realitních fondů.
Analytik OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer upozornil na to, že u fondů investujících do nemovitostí by se investoři měli více než na historické výnosy zaměřit na proces oceňování. „Takzvané znalecké posudky, které uměle navyšují hodnotu aktiv i na dvojnásobek reálné ceny, patří do soudních síní, nikoli do kvalitního portfolia,“ podotkl.
Z hlediska složení portfolia se nemovitostní fondy zaměřují na kancelářské budovy, kde vlastní 386.171 metrů čtverečních. V obchodních centrech mají 335.475 metrů čtverečních, v průmyslových a logistických areálech 807.610 metrů čtverečních a v rezidenčních nemovitostech se zaměřením na nájemní bydlení 166.874 metrů čtverečních.