Americký dolar doplácí na íránskou krizi, trhy v očekávání deeskalace sázejí na jeho pád
- Americký dolar zůstává pod tlakem geopolitického napětí a trhy spekulují o rychlém vyřešení konfliktu s Íránem.
- Optimismus ohledně deeskalace na Blízkém východě drží kurz měny v úzkém pásmu navzdory silné kondici hospodářství.
- Rozdílný přístup centrálních bank k úrokovým sazbám může v krátkém období oslabit dolar až k hranici 1,20 za euro.
Americký dolar se v posledních týdnech ocitl v poněkud nezvyklé pozici. Přestože tamní reálná ekonomika zůstává s nízkou nezaměstnaností a solidním růstem ve velmi dobré kondici, zelené bankovky byly převážně pod tlakem a vůči ostatním světovým měnám se obchodovaly v relativně úzkém pásmu. Hlavním důvodem ale nejsou ekonomická data, nýbrž geopolitika.
Nejen devizové, ale i finanční trhy obecně jsou aktuálně dominantně ovlivňovány konfliktem mezi USA a Íránem a jeho dopady na ceny energií. Investoři stále ve velké míře sázejí na scénář postupné deeskalace, otevření Hormuzského průlivu a poklesu cen ropy. Tento optimismus drží dolar pod tlakem a naopak podporuje rizikovější aktiva. Současně dolaru příliš nepomáhá ani měnová politika.
Fed nechce ztratit tvář
Americká centrální banka navzdory vyšším cenám energií a potravin dává najevo neochotu utahovat měnové podmínky, zatímco v eurozóně, Británii či Austrálii trh stále počítá spíše s růstem měnověpolitických sazeb. Oproti minulosti apetit k držení dolaru patrně snižují také nepředvídatelnost a obavy o udržitelnost, respektive kredibilitu fiskální a měnové politiky.
Ostatně americká administrativa se nijak netají tím, že preferuje nižší úrokové sazby a slabší dolar v podstatě bez ohledu na stav reálné ekonomiky. Krátkodobě tak podle nás v případě rychlého vyřešení konfliktu nelze vyloučit ani dočasné oslabení dolaru v páru s eurem k hladině 1,20 USD/EUR.
Tento stav se však nezdá být dlouhodobě udržitelný. Fundamenty americké ekonomiky zůstávají silnější než u většiny vyspělých zemí a geopolitická rizika rozhodně nemizí. Pokud by se konflikt na Blízkém východě znovu vyostřil nebo se ukázalo, že optimismus na trzích byl přehnaný, dolar by mohl rychle znovu získat půdu pod nohama. Z dlouhodobějšího pohledu by se pak měly zelené bankovky vrátit zpět na zpevňující trajektorii, hlavně vlivem růstového náskoku americké ekonomiky.