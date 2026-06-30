Rekordní výsledková sezóna klepe na dveře, zlato se propadá a Warsh drží pevnou ruku nad sazbami
- Analytici Goldman Sachs čekají, že zisky firem z indexu S&P 500 vzrostou ve druhém kvartálu o 22 procent.
- Praha možná do září spustí první ETF na domácí index PX, které by mohlo přilákat novou generaci investorů.
- Zlato poprvé od listopadu padlo pod čtyři tisíce dolarů za unci a od svého rekordu ztratilo přes 23 procent.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Vedra nám pomalu ustupují a my se tak s chladnou hlavou můžeme soustředit na nadcházející výsledkovou sezónu, která by dle očekávání analytiků mohla trhat rekordy. Podpoří výsledky růst akciových indexů, které aktuálně konsolidují poblíž svých historických maxim? Odpověď není tak snadná, jelikož na druhé straně stojí duo umíněného Kevina Warshe a nezkrotné jádrové inflace, které akciové rally nehraje do karet. Dnes se společně podíváme i na pražskou burzu, kde se intenzivně pracuje na novém burzovním instrumentu a představíme si i nováčka tradičního indexu Dow Jones.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
Co se očekává od výsledkové sezóny za druhý kvartál?
Jaký revoluční instrument se připravuje pro pražskou burzu?
Je akciová rally v USA podpořena i výhledem centrální banky?
Stručně 📻
Překoná Wall Street vlastní optimismus?
Blíží se konec druhého kvartálu a akciové trhy vyhlíží začátek další výsledkové sezóny s mimořádně silným optimismem. Analytici z Goldman Sachs očekávají, že zisk na akcii u firem z indexu S&P 500 vzroste ve druhém kvartálu meziročně o masivních 22 procent, což představuje nejvyšší odhad růstu zisků od roku 2021. Analytici běžně v průběhu kvartálů svá očekávání snižují, což společnostem umožňuje reportovat pozitivní “překvapení”, avšak dle Johna Butterse, analytika společnosti FactSet, se prognózy pro index S&P 500 v průběhu druhého kvartálu zvýšily v rámci růstu zisku na akcii o více než tři procenta. Tyto prognózy navíc navazují na nejziskovější čtvrtletí indexu S&P 500 od roku 2009 z hlediska čisté marže.
Zatímco technologické odvětví nadále těží z neustávající AI mánie, masivní tahouny trhu lze najít i jinde. Zcela bezprecedentní zlepšení výhledů zaznamenal energetický sektor u něhož se nyní čeká ohromující meziroční nárůst zisků o bezmála 127 procent. Na opačném konci spektra se naopak ocitl sektor dopravy, automobilový průmysl či zdravotnictví, u kterých museli experti svá očekávání od jara pod tlakem srazit dolů. Tento týden se můžeme těšit na výsledky společností jako je Nike, Constellation Brands, General Mills, či evropský Wise. Celkově je laťka pro nadcházející týdny nastavena mimořádně vysoko.
Revoluce pro české investory
Podle Petra Koblice, generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha, by se do podzimu letošního roku mohla dotáhnout příprava vůbec prvního burzovně obchodovaného fondu (ETF) navázaného na hlavní akciový index PX. Investoři by tak získali možnost investovat do koše těch nejvýznamnějších českých akciových titulů prostřednictvím jediného instrumentu. Na vývoji tohoto nástroje aktuálně pracuje investiční společnost Wood & Company a pokud se podaří zajistit klíčovou technologickou infrastrukturu a vymyslet způsob, jak stlačit nákladovost fondu na atraktivní úroveň, mohl by fond údajně spatřit světlo světa už v září. Nové „ETFko” cílí především na konzervativnější investory, kterým český trh sice nenabízí překotný technologický růst, ale láká je na silné a stabilní dividendy, které se dle Koblice pohybují kolem nadprůměrných 4,3 procenta. V loňském roce navíc portfolio sestavené podle vah indexu PX vydělalo přes 50 procent a z hlediska výkonnosti porazilo i americký index S&P 500.
Analytici se shodují, že spuštění ETF by pražské burze mohlo výrazně pomoci. Nejenže by přilákalo mladší generaci investorů, která jednoznačně preferuje pasivní investování, ale mohlo by také zviditelnit český trh pro zahraniční instituce. Nový fond ovšem nevyřeší všechny neduhy domácího parketu. Odborníci upozorňují na skutečnost, že index PX nenabízí zrovna ideální diverzifikaci – jeho vývoj drží v hrsti jen malá hrstka firem s naprosto dominantní rolí finančních ústavů a polostátního giganta ČEZ. U něj navíc stále přetrvává značné politické riziko ohledně případného zestátnění, s čímž budou muset budoucí kupci pražského ETF chtě nechtě počítat.
Těžká váha s lehkým dopadem
Společnost Alphabet se od tohoto pondělí stává součástí prestižního akciového indexu Dow Jones Industrial Average, kde nahrazuje telekomunikačního giganta Verizon. Přestože Alphabet patří podle tržní kapitalizace mezi tři největší společnosti z indexu, spolu s Applem a Nvidií, v samotném indexu bude mít váhu pouze čtyři procenta. Důvodem je metodika Dow Jonesova indexu, která, na rozdíl od S&P 500 nebo Nasdaqu, přiřazuje větší váhu akciím s vyšší nominální cenou, a nikoliv s největší tržní hodnotou. Změna složení tak sice odráží dominanci technologického sektoru v americké ekonomice, samotný vliv Alphabetu na vývoj celého indexu Dow ale bude vzhledem k metodice výpočtu omezený.
Téma týdne 🗞️
Zlaté časy, kdy americká centrální banka při sebemenším tržním zaškobrtnutí přispěchala na pomoc s uvolněním měnové politiky, se s nástupem nového předsedy Fedu jen tak nevrátí. Kevin Warsh dává trhům jasně najevo, že zkrocení inflace na dvouprocentní cíl má absolutní prioritu, a to i za cenu bolestivých ztrát u rizikových aktiv. Analytici ze společnosti Citadel Securities varují, že trhy toto odhodlání podceňují a upozorňují, že ani pokles ceny ropy v posledním měsíci, který by byl normálně signálem pro uvolnění měnové politiky, na situaci nic nemění kvůli přetrvávající jádrové inflaci. Warshovu postoji odpovídá i dramatická změna očekávání samotných investorů, kteří nyní spekulují, že by Fed mohl do konce letošního roku zvýšit úrokové sazby hned třikrát, ačkoliv ještě před červnovým zasedáním FOMC se počítalo pouze s jedním takovým navýšením. Základní sazba ve Spojených státech se přitom už nyní pohybuje v poměrně restriktivním pásmu 3,50 až 3,75 procenta.
Zásadním impulsem, který v posledních dnech přinesl trhům alespoň částečnou úlevu, se staly zprávy o deeskalaci konfliktu na Blízkém východě. Spojené státy a Írán se dohodly na zastavení série vzájemných vojenských útoků a americký prezident Donald Trump následně potvrdil, že v úterý budou v katarském Dauhá obnoveny mírové rozhovory. Ačkoliv strategickým Hormuzským průlivem plavidla i nadále proplouvají, mezi západními státy panují obavy z možného zavedení tranzitních poplatků ze strany Íránu, což by mohlo citelně prodražit přepravu energií a vytvořit nebezpečný mezinárodní precedens. Zprávy o zklidnění situace přesto pomohly stlačit ceny severomořské ropy Brent k úrovni 72 dolarů za barel, což odpovídá zhruba 20procentnímu poklesu od začátku června. Změna makroekonomického prostředí se ale nejvýrazněji podepsala na trhu s drahými kovy, kde se zlato poprvé od loňského listopadu propadlo pod psychologickou hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Od svého lednového rekordu ve výši bezmála 5600 dolarů odepsal drahý kov již přes 1500 dolarů a celkově tak ztratil více než 23 procent od konce února, kdy odstartoval konflikt na Blízkém východě. Za tímto strmým pádem stojí primárně silnější americký dolar, očekávání vyšších úrokových sazeb a s tím spojený masivní odliv kapitálu ze „zlatých” burzovně obchodovaných fondů. Vyšší úrokové sazby snižují atraktivitu zlata, které nenese žádný úrok ani dividendu, což přimělo analytiky banky ING revidovat své cenové prognózy směrem dolů na průměrných 4300 dolarů za unci pro třetí čtvrtletí.
Důležitým vodítkem pro trhy bude i zveřejnění dat o nezaměstnanosti (NFP), které se kvůli uzavření amerických trhů z důvodu oslav Dne nezávislosti přesunulo z tradičního prvního pátku v měsíci na čtvrtek. „Data zřejmě nahrají americkému dolaru. Můžou totiž posílit očekávání peněžního trhu, který zaceňuje zvýšení sazeb Fedu už na podzim. Klíčová statistika z amerického trhu práce podle nás ukáže na poměrně silnou tvorbu pracovních míst, míra nezaměstnanosti bude stagnovat na květnové úrovni”, okomentovala situaci Jana Steckerová z Komerční banky. V rámci dat z trhu práce bude zveřejněn také počet volných pracovních pozic JOLTS a report o změně pracovních míst od společnosti ADP. Investoři by se v tomto týdnu měli zároveň připravit i na výroční konferenci Evropské centrální banky v portugalské Sintře, kde mimo světových centrálních bankéřů v čele s hostitelkou Christine Lagardeovou vystoupí ve středu i předseda Fedu Kevin Warsh.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Zatímco prvotní euforie vynesla akcie SpaceX do stratosféry, tvrdý burzovní pád na sebe nenechal dlouho čekat. Kosmická společnost Elona Muska ztratila během jediného týdne na hodnotě 630 miliard dolarů a podle expertů trh to nejhorší teprve čeká. Na burzu se totiž po vypršení takzvaných lock-upů uvolní miliardy dosud zmrazených akcií od původních investorů. Proč by tento hrozící výprodej vysoce spekulativního titulu mohl brzy nevědomky zasáhnout i úspory běžných lidí v konzervativních penzijních fondech? Detaily přináší článek na webu e15.
Zatímco pozornost většiny investorů dlouhodobě pohlcuje Wall Street a americké technologické giganty, skuteční vítězové další fáze AI revoluce možná sídlí na úplně jiných kontinentech. Masivní globální investice do infrastruktury totiž aktuálně nahrávají asijským výrobcům čipů, ale také silně podhodnoceným evropským bankám a průmyslovým podnikům. Které konkrétní regiony nabízejí ve stínu často předražené Ameriky ty nejatraktivnější růstové příležitosti a proč by starý kontinent mohl být investičním černým koněm příštích let? Dozvíte se na webu InvestičníWeb.
Osobnost týdne 👑
Li Lu (*1966) je americký investor, podnikatel a filantrop čínského původu. Jeho rané dětství bylo poznamenáno čínskou kulturní revolucí, kvůli které byli jeho rodiče posláni do pracovních táborů, a on tak strávil část dětství v pěstounské péči a sirotčincích. V roce 1989 studoval Li Lu fyziku, ekonomii a literaturu na univerzitě v Nankingu. Během jara se aktivně zapojil do prodemokratických protestů a rychle se vypracoval v jednoho z hlavních studentských vůdců na pekingském náměstí Nebeského klidu. Po krvavém potlačení protestů čínskou armádou se dostal na seznam nejhledanějších osob. Následoval dramatický útěk z Číny přes Hongkong do Francie, odkud nakonec emigroval do Spojených států. Do Ameriky dorazil bez znalosti jazyka a bez peněz, ale s obrovským odhodláním uspět. V USA se Li Lu zapsal na prestižní Kolumbijskou univerzitu a v roce 1996 úspěšně dokončil hned tři náročné obory současně a získal tituly B.A. z ekonomie, J.D. z práva a MBA z byznysu. Během studií došlo k události, která definovala jeho další životní směr. V roce 1993 si vyslechl přednášku Warrena Buffetta, která se na Kolumbijské univerzitě konala a myšlenky hodnotového investování, které Buffett prezentoval, Lua naprosto uchvátily. Začal studovat výroční zprávy a z ušetřených peněz ze studentských brigád uskutečnil své první úspěšné investice na akciovém trhu.
Na konci roku 1997 založil vlastní investiční fond Himalaya Capital. Jeho filozofie je hluboce zakořeněna v principech, které prosazovali Benjamin Graham, Warren Buffett a Charlie Munger, čímž se Li Lu stal průkopníkem hodnotového investování v Asii, kam přesměroval velkou část svého kapitálu. Správně předpověděl masivní ekonomický vzestup asijských trhů a zaměřil se na tamní technologické a průmyslové lídry. Největší pocty se Luovi dostalo ze strany Charlieho Mungera, který do fondu Himalaya Capital nejen investoval významnou část svého osobního majetku, ale často o Li Luovi mluvil jako o „jediném člověku, kterému kdy svěřil peníze“. Byl to právě Li Lu, kdo v roce 2008 přivedl Mungera a Buffetta k investici do čínského výrobce baterií a elektromobilů BYD. Tato sázka se ukázala jako fenomenální a přinesla společnosti Berkshire Hathaway zhodnocení v řádu tisíců procent, čímž Li Lu definitivně potvrdil svou pověst investičního génia. Dnes Li Lu spravuje miliardy dolarů a platí za jednoho z nejhlubších myslitelů ve světě financí. Vydal úspěšnou knihu o modernizaci a hodnotovém investování v Číně a v rámci své filantropické činnosti se zaměřuje na podporu vzdělávání a lidských práv.
Graf týdne 📊
Z grafu je patrné, že analytici systematicky podhodnocují prognózy očekávané ziskovosti firem z indexu S&P 500. Zároveň si lze všimnout, že odhad pro minulý kvartál byl oproti skutečné úrovni zisku na akcii nižší o 15 procentních bodů, což je největší rozdíl za posledních pět let.
Zdroj: Yahoo Finance
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