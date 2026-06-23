Blíží se revoluce na pražské burze? Investorům se ještě letos může dostat do ruky vymodlený nástroj
Na pražskou burzu letos po letech čekání zřejmě dorazí dlouho vyhlížená novinka, která má investorům historicky usnadnit přístup na domácí trh.
Očekávaný nástroj cílí především na konzervativnější publikum.
Možný investorský milník nicméně nedokáže vymazat hlavní neduhy a rizika české burzy.
Investoři na pražské burze by se ještě do konce letošního roku mohli dočkat zásadní inovace, na kterou už dlouhá léta marně čekali. Konkrétně na vznik nového veřejně obchodovaného fondu ETF navázaného na index pražské burzy PX. Příchod oblíbeného nástroje investorům usnadní obchodování s domácími akciemi, podle expertů ale nikterak nevyřeší stěžejní problémy tuzemského akciového trhu - slabou obchodní aktivitu a naopak silné politické riziko skrze dominantní domácí akciovou emisi.
„Tlačil jsem v posledních několika letech na skupiny, které by mohly ETF na index PX vyprodukovat. Debata postoupila do stádia, kdy věřím, že do podzimu se to podaří dotáhnout,“ uvedl šéf pražské burzy Petr Koblic. Pražský index PX v minulosti zaostával za výkonem velkých trhů, v posledních letech se ale jeho výkonnost podstatně zlepšila. Domácí index oslnil zejména v loňském roce, kdy portfolio namíchané z domácích akcií podle struktury vah indexu PX vydělalo investorům kolem třiapadesát procent.
Loni Praha zesměšnila Wall Street
V loňském roce tak například Praha zhruba trojnásobně překonala americký akciový index S&P 500. Letos je nicméně situace přesně opačná. Zatímco klíčový index na Wall Street posiluje o více než devět procent, jeho tuzemský protějšek aktuálně od počátku roku prodělává necelá čtyři procenta, za poslední rok pak nicméně zhodnotil zhruba o pětinu. Neexistence étéefka byla doposud pro některé z investorů jedním z hlavních důvodů, proč domácí trh obejít obloukem. Automatickým lékem na výnos ale nebude.
„Zájem investorů o ETF na pražské akcie na trhu je, jelikož by to mnoha investorům usnadnilo nákup portfolia českých akcií. Ale důležité budou jeho konkrétní parametry, jako jsou nákladovost a likvidita na trhu,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Aby byl nový nástroj atraktivní pro dlouhodobé investory, měla by podle něho být roční nákladovost takového fondu pod půl procenta.
ETF na index PX bude podle expertů zajímavé především pro konzervativnější a dividendově orientované investory. „České akcie dlouhodobě patří v evropském měřítku mezi tituly s nadprůměrným dividendovým výnosem a právě pravidelný příjem z dividend je jedním z hlavních důvodů, proč se o domácí trh investoři zajímají,“ zdůrazňuje analytik Purple Trading Petr Lajsek. V prostředí přetrvávající geopolitické nejistoty a kolísajících úrokových sazeb může být kombinace tradičních odvětví, jako jsou banky, energetika a obranný sektor podle něho pro řadu investorů atraktivnější než vysoce oceněné technologické akcie.
Lákadlo pro mladé
Analytici se shodují, že index PX není zrovna ani diverzifikační spásou, ani sázkou na reálnou strukturu domácí ekonomiky. Vývoj indexu je dlouhodobě závislý jen na několika málo společnostech, přičemž dominantní roli hrají energetický ČEZ a bankovní tituly. Investice do ETF by tak představovala koncentrovanou expozici na několik největších firem, z nichž část má navíc zahraniční majitele. „To může být výhodou v obdobích, kdy se finančnímu sektoru daří, ale zároveň to zvyšuje citlivost na problémy jednotlivých emitentů,“ dodává Lajsek.
Specifickou kapitolu pak představuje ČEZ. Debata o možném úplném převzetí firmy státem se sice v posledních měsících uklidnila, pro investory do fondu ETF bude ale představovat intenzivní střednědobý faktor zvyšující riziko českého trhu. Své publikum si ale nové étéefko najde.
„Noví či mladší investoři jsou přesvědčeni, že pasivní investování je vždy efektivnější a výnosnější než aktivní správa. Počítám tedy, že tito investoři si tento nástroj oblíbí a objemy budou postupně narůstat,“ soudí analytik Capitalinked Radim Dohnal s tím, že atraktivitu nástroje mezi domácími investory podpoří i předpokládatelné obchodování nástroje v korunách. „Vedle domácích investorů by spuštění ETF mohlo zvýšit i viditelnost pražské burzy v zahraničí. Pro řadu institucionálních investorů je právě existence burzovně obchodovaného fondu základní podmínkou pro vstup na menší regionální trhy,“ dodává Lajsek.
Spuštění étéefka, které by dokázalo generovat silnější objemy obchodů, může podle expertů představovat milník na pražské burze a významný krok k oživení českého kapitálového trhu. Ten se dlouhodobě potýká s nízkým počtem nových emisí i omezeným zájmem zahraničního kapitálu.