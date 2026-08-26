Havrlantova Rockaway posiluje. V USA kupuje fond s mimořádným výnosem
- Investiční platforma RockawayX převezme americký hedgeový fond Relayer Capital, který se zaměřuje na digitální aktiva.
- Fond pod novým názvem přijme také peníze od externích kvalifikovaných investorů.
- Jeho strategie od začátku roku vykázala odhadovaný čistý výnos přibližně 70 procent.
RockawayX ze skupiny Rockaway Capital, kterou založil a vede český podnikatel Jakub Havrlant, rozšiřuje své působení na trhu digitálních aktiv. Investiční platforma kupuje newyorský hedgeový fond Relayer Capital založený investorem Austinem Barackem. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila.
Po dokončení obchodu se Relayer přejmenuje na RockawayX Liquid Opportunities Fund. Barack zároveň nastoupí do RockawayX jako investiční ředitel fondu. Nový fond bude otevřený také externím kvalifikovaným investorům.
RockawayX díky akvizici rozšíří své investice do snadno obchodovatelných digitálních aktiv a zároveň posílí své působení ve Spojených státech. Platforma podle zveřejněných údajů spravuje majetek v hodnotě přibližně dvou miliard dolarů a zaměstnává 60 lidí po celém světě.
„K přidávání nových strategií jsme v RockawayX vždy přistupovali disciplinovaně. Rozšiřujeme se jen tehdy, když máme správné lidi, správný investiční přístup a přesvědčení, že dokážeme dosahovat nadprůměrných výsledků,“ uvedl generální ředitel RockawayX Viktor Fischer.
Podle něj nyní na blockchainovém trhu působí firmy se skutečnými tržbami a silnými fundamenty, které lze podrobně analyzovat. Trh je však podle Fischera stále oceňuje nepřesně, což vytváří prostor pro aktivní investory. RockawayX podle něj zná Baracka a investuje po jeho boku už šest let.
Fond sází na AI i nepřetržité obchodování
Fond používá takzvanou long-biased strategii, tedy přístup s převahou nákupních pozic. Vyhledává podhodnocené a snadno obchodovatelné tokeny i akcie společností spojených s blockchainem.
Současně může využívat prodejní neboli short pozice, na nichž investor vydělává při poklesu ceny daného aktiva. Pracuje také s párovými obchody. Díky tomu může sázet na vývoj jednotlivých tokenů a zároveň podle potřeby omezovat celkovou expozici vůči trhu.
Strategie Relayeru vykázala od začátku letošního roku do 21. srpna odhadovaný čistý výnos přibližně 70 procent. Údaje o výkonnosti jsou však odhadované, neauditované a mohou se ještě změnit.
Výsledek podpořily zejména investice spojené s umělou inteligencí a s rozvojem nepřetržitého obchodování s tokenizovanými reálnými aktivy na blockchainu. K výkonnosti fondu podle RockawayX významně přispěly pozice ve Venice AI, Hyperliquidu, Grass Networku, Pump.funu a v kryptoměně Zcash.
„Fond se soustředí na růst, hodnotu a na lídry ve svých kategoriích s udržitelným tržním podílem. Trh je pro tuto strategii zralý, protože tato aktiva zůstávají výrazně podhodnocená,“ uvedl Barack.
Současnou situaci přirovnal k oživení po předchozích medvědích trzích v letech 2020 a 2023. „Podle mého názoru jsme zaznamenali jasné signály, že blockchainové trhy dosáhly dna,“ dodal.
RockawayX chce pokrýt celý životní cyklus firem
Akvizicí RockawayX rozšíří své dosavadní venture kapitálové a tržně neutrální strategie o hedgeový fond zaměřený na likvidní aktiva. Vedle investičních fondů provozuje také infrastrukturu pro digitální aktiva a divize zabývající se likviditou přímo na blockchainových trzích.
Blockchainovým společnostem chce platforma poskytovat kapitál v různých etapách jejich vývoje – od prvních venture kapitálových investic přes zajišťování likvidity až po podporu na veřejných trzích po vydání vlastního tokenu.
RockawayX je součástí investiční skupiny Rockaway Capital. Ta působí déle než třináct let a vedle blockchainu investuje také prostřednictvím private equity a venture kapitálu.