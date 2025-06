Osteria Mensa

Jedním z podniků, který otevřel na sklonku loňského roku, je holešovická Osteria Mensa. Sami majitelé ji popisují jako „poctivou italskou osterii nasáklou autentickými recepty a atmosférou starých italských uliček, kde panuje radost ze života a dobrého jídla“. Spolumajitelka Anna Kovalchuk poodhaluje, že se jejich láska k italské kuchyni zrodila při jedné z cest do této země. „Učarovala nám tamní kultura, kuchyně, architektura, historie – a hlavně způsob, jak si Italové umějí vychutnat každý den.“

Jádro podniku tvoří tradiční jídla připravená podle původních receptur, ručně dělané těstoviny, víno z italských vinařství a atmosféra, která vás přenese přímo do Itálie. Mezi nejoblíbenější pokrmy hostů patří jednoznačně carbonara, tagliatelle s rajčaty a burratou nebo tortellini in brodo, na něž nedá dopustit ani Anna Kovalchuk. Sami si vyrábějí několik různých druhů těstovin. „Některé druhy jsme si

museli nejprve osvojit, jiné naopak opustit, protože je v ruce prostě nevyrobíte. Ale v tom spočívá krása ruční práce – má své limity, ale zároveň spoustu možností,“ doplňuje Kovalchuk. Kromě těstovin Osteria Mensa nabízí i další, méně známé pokrmy jako sarde in saor (smažené sardinky) nebo italskou obdobu jablečného štrúdlu. A tiramisu? Naservírují vám jej přímo z plechu.

„Věříme v sílu jednoduchosti, balanc chutí a kvalitní suroviny. Nepotřebujeme žádné složité ingredience. Když vidíte, jak se z pouhé mouky a vajec rodí něco tak krásného a chutného, nemůže vás to neokouzlit,“ říká Kovalchuk. Na závěr prozrazuje, jak v Osteria Mensa probíhá výroba těstovin: „Ruční výroba pasty je pro nás rituál. Je to skoro až meditativní činnost. Někdy se stane, že se během pauzy ke stolu s těstovinami přidá někdo z týmu, i když to není jeho primární úkol – a najednou u stolu stojí celý tým. Vyrábíme, povídáme si, jsme spolu. Je to něco, co nás sbližuje.“

OSTERIA MENSA | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová