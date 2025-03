Pizza is the new black, chtělo by se parafrázovat název populárního seriálu. Za poslední rok a půl se totiž s novými pizzeriemi roztrhl pytel a (nejen) neapolská pizza se tak vrátila na výsluní. Představujeme pět podniků, kde vám kromě Margherity naservírují i neotřelé kombinace surovin, které obyčejnou pizzu promění v téměř sváteční pokrm. Ale ananas mezi nimi nehledejte.