Olovnaté zplodiny benzinu škodí i 20 let od jeho zákazu | E15.cz

„Až 40 procent olovnatých částic, které nyní zaznamenáváme, pochází z období před rokem 2001,“ tvrdí výzkumníci z Královské univerzity v Londýně.

Vědci srovnávali chemické složení olovnatých částic a sloučenin usazených v silničním prachu a přilehlé půdě a jejich izotopní vlastnosti. „Z olovnatého benzinu pocházející polutanty se před dekádami uložily do půdy a dodnes představují významný zdroj znečištění,“ uvedla vedoucí studie Eléonore Resonglesová.

Podle ní je současná doprava, ale samozřejmě také povětrnostní podmínky dále průběžně víří, čímž vytvářejí konstantní, olovem zamořené prostředí. To může potenciálně ohrožovat zdraví tamních obyvatel.

„V návaznosti na tuto studii bude nutné provést širší měření úrovní olova v krvi místních obyvatel, abychom dokázali přesně určit vliv tohoto ‚olovnatého pozadí‘,“ dodal další z autorů studie Dominik Weiss. K obdobnému kroku podle něho nedávno přikročily americké úřady ve snaze odhadnout dlouhodobé náklady na zdravotní péči související právě s následky souvislé expozice, respektive konstantní mírné otravy olovem.

Zjištění z Londýna koresponduje z dřívějšími výsledky obdobných studií třeba v Sao Paulu či New Orleans a dalších metropolích, doplnili vědci v práci, kterou publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.