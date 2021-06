Němci přicházejí na chuť uzeninám bez masa, jejich odbyt vzroste o desítky procent | E15.cz

Za poslední dva roky se výroba „bezmasého masa“ u našich sousedů výrazně zvýšila. Loni navzdory koronakrizi meziročně vzrostla z 60 na 84 tisíc tun výrobků. Odborníci předpovídají tomuto trhu velkou budoucnost. Například Olaf Stotz z frankfurtské školy financí a managementu. „Pravděpodobně se dají očekávat růsty od 15 po 25 procent, a to dalších pět, možná dokonce deset let,“ řekl Stotz v německé veřejnoprávní televizi.

Na výrobu bezmasých výrobků se začaly specializovat i tradiční masokombináty. Například Tönnies, suverénně největší masokombinát v Německu, který se v poslední době mediálně „proslavil“ špatnými pracovními podmínkami a mohutným šířením covidu-19, založil na bezmasou výrobu speciální závod a objem bezmasých výrobků zvedl v obratu až na 25 milionů eur. V Böklundu ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko vyrábí firma Tönnies 1200 tun vegetariánských salámů, kapacita ale už přestává stačit, protože zájem na trhu neustále roste.

Do roku 2025 společnost plánuje zvýšení výroby a objem prodaného bezmasého zboží až na 100 až 125 milionů eur. Místo zabíjení a porcování zvířat se i v Tönnies stále častěji míchají rostlinné proteiny se zeleninou a speciálními mixy koření.

Ze všeho nejvíc jde o rozvoj nových technologií, jejichž hlavním úkolem je co nejlépe napodobit chuť i vzhled masa, zejména pak uzenářských výrobků, které jsou v Německu oblíbené stejně jako hamburgery za Atlantikem. Na dokonalosti masové nápodoby je závislý úspěch bezmasé výroby. I americká společnost Beyond Meat, která své bezmasé burgery dostala z Ameriky do Evropy i díky zdařilému vstupu na burzu, postavila svůj úspěch na dokonalé nápodobě chutě opečeného masa. Její „umělé maso“ bylo v testech spotřebitelů dokonce označeno za chutnější než skutečný masový burger. Některé spotřebitelské testy ale tvrdí, že chemicky vyladěné umělé maso může být zdravotně rizikové.