Americké akcie vzdorují válce a obchodují se poblíž maxim. Rizika se ale nebezpečně hromadí
- Na Blízkém východě se opět bojuje, ale trhy si z války nedělají těžkou hlavu.
- Americké burzy zůstávají jen nepatrně pod historickými maximy, jelikož se investoři dál soustředí především na umělou inteligenci (AI) a rychlý růst zisků amerických firem.
- Lhostejnost vůči konfliktu se však může ukázat jako nebezpečná chyba.
Donald Trump minulý týden ohlásil, že příměří skončilo. Od té doby dochází k občasným útokům Spojených států na cíle v Íránu. Írán zase útočí na spojence USA, jako jsou Bahrajn, Katar nebo Kuvajt. Hlavní americký index S&P 500 ale minulý týden posílil asi o 1,2 procenta a obchoduje se pouze 0,4 procenta pod rekordní hodnotou ze začátku června. Dokonce i ropa Brent, která je situací v Perském zálivu bezprostředně ovlivněna, zdražila pouze o osm procent a stále se drží pod úrovní 80 dolarů za barel.
Příznivá tržní situace je důsledkem několika faktorů. Investoři jsou přesvědčeni, že nejnovější vlna eskalace bude dočasná a omezená a nepřeroste v rozsáhlý ozbrojený střet. Trh se tak neobává destrukce infrastruktury pro těžbu ropy v regionu.
Ve Spojených státech se navíc produkce ropy zvedá. Minulý týden potěšila investory zpráva, že se zásoby této strategické suroviny v USA zvýšily o tři miliony barelů, zatímco analytici očekávali jejich pokles o dva miliony barelů. To je vzkaz, že Amerika dokáže odolávat energetické situaci na Blízkém východě. Ceny ropy drží na uzdě i slabší poptávka v Číně.
Klíčový dodavatel Nvidie na burze
Obchodníci s akciemi tak hodili geopolitické starosti za hlavu a jejich pozornost se opět upíná k umělé inteligenci – zejména na vývojáře a výrobce čipů nebo pamětí. V pátek vstoupila na americkou burzu prostřednictvím takzvaných depozitních poukázek společnost SK Hynix. Ta se zaměřuje na výrobu pamětí a patří mezi klíčové dodavatele Nvidie.
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