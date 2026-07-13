Další boje o Hormuzský průliv posílají ceny ropy skokově nahoru
- Ropa na začátku týdne zdražuje téměř o pět procent.
- Trh reaguje na další eskalaci mezi USA a Íránem.
- Klíčovým rizikem zůstává boj o Hormuzský průliv.
Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují, nárůst se blíží pěti procentům. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Írán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
Krátce před 8:00 SELČ se nejbližší termínový kontrakt na ropu Brent prodával zhruba za 79,60 USD, což byl proti pátku nárůst o 4,7 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala růst o 4,8 procenta přibližně na 74,80 USD za barel.
Americké ozbrojené síly v neděli provedly další vlnu útoků proti Íránu. Podle oblastního velitelství CENTCOM zasáhly desítky cílů na několika místech pomocí přesně naváděné munice. Íránské revoluční gardy pak uvedly, že zaútočily na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený pro komerční lodní dopravu. Írán ale už dříve oznámil, že průliv uzavřel, když jedna loď plula po neschválené trase a byla zasažena.
„Naděje na poměrně rychlé vyřešení střetů mohou být po víkendové eskalaci napětí ohroženy,“ uvedli analytici banky ANZ.
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).