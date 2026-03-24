Babiš ruší jeden předvolební slib za druhým. Zapláčou senioři, podnikatelé i odpůrci ČT
- První velké překvapení pro voliče Babišova kabinetu přišlo už na podzim, kdy jeho představitelé vycouvali ze zrušení nákupu letounů F-35.
- Další zklamanou skupinou jsou senioři, kteří se těšili na štědřejší valorizace penzí.
- Nyní vláda oznámila firmám, že se velmi pravděpodobně nedočkají nižší daně z příjmů.
Lednový program vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů ještě voní novotou, přesto se z něj už stává trhací kalendář. Ostatně některé opakovaně vyhlašované sliby Andreje Babiše vzaly za své ještě dříve. Dalo se to čekat, byly to jen taháky na voliče.
Pokud odpůrci amerických nadzvukových letounů F-35, důchodci i podnikatelé hlasovali pro strany současné koalice s vidinou lepších časů, nestačí se teď divit. Vláda ale nepostupuje úplně dryáčnicky. Sází na osvědčenou salámovou metodu a svoje volební lákadla ruší s odstupy. Asi nechce sympatizantům způsobit šok.
Na co zbraně? Budeme se jen bránit
První velké překvapení přišlo v listopadu. Tehdy ještě aspirant na prvního vicepremiéra Karel Havlíček řekl, že s F-35 už prostě nelze hnout. „Je rozhodnuto, v tuto chvíli neřešme, co se dalo udělat lépe, co se dalo udělat hůře. Já dneska vnímám, že ten stav je takový, jaký je. To znamená, že Česká republika má závazek vůči Spojeným státům a závazky se musejí plnit,“ prohlásil.
Lepší než otřepané rčení o objevení Ameriky na takový veletoč nepasuje. Zajímavé bylo, že ANO popřelo svůj volební program ještě před nástupem k moci.
V polovině prázdnin přitom Babiš dumal o tom, že Českem objednané stroje by přeprodal Izraeli. „Jsou to bojová letadla a my chceme bojovat? Ne, my se chceme bránit,“ odpověděl si v TV Prima na řečnickou otázku.
Pak mu možná někdo vysvětlil, že jakákoliv zbraň nemusí nutně sloužit jen k útoku, ale i k obraně. Zřejmě proto jeho hnutí začalo F-35 akceptovat. To, že už předchozí vláda upozorňovala, že tyto kontrakty nelze bez rizika velmi vysokých pokut vypovědět, nechme na okraji. A jestli volič věřil tomu, že „Babiš má na leckoho telefon a jistě by ho sehnal i na amerického prezidenta Donalda Trumpa“, musel lapat po dechu.
Důchodci už zaplakali
Nemalé zklamání zažívají i senioři. Těšili se, že si polepší a stát je už „přestane okrádat“, jak z opozičních lavic hřímali politici ANO a SPD. Jenže ouha, „minulý kabinet zbabral státní rozpočet a ten nový ho musel vyspravit“. A přestože schodek nabobtnal o pár desítek miliard, důchodci se štědřejších valorizací nedočkají. Možná až někdy příště. Navíc neúprosné paragrafy zvýšení už od ledna 2027 stejně nedovolí. To by je vláda musela změnit, což ale nechce.
A aby toho nebylo málo, šéf rezortu práce Aleš Juchelka ubral plyn, když zjistil, co spočítali jeho podřízení a jak to bude drahé. Úředníkům vyšlo, že zrušení důchodové reformy by státní kasu připravilo o téměř 130 miliard ročně. Proto ministr raději odložil zrychlené projednání návrhu o vyšší valorizaci i zastropování důchodového věku na 65 letech. Zmíněné astronomické číslo není moc překvapivé. Že se důchodový účet vlivem demografie v budoucnu zásadně propadne, je jasné už hodně dlouho.
Místo nižší daně aspoň rychlé odpisy
Také firmy si nyní musejí připadat jako oklamaná milenka. ANO jim donedávna zaručovalo nejen nižší daně, ale i rychlejší odpisy. Teď zjistilo, že obě opatření by v rozpočtu udělala příliš velkou paseku, a tak zůstane jen u odpisů. Všechno se ale musí „pečlivě prodiskutovat a připravit“. Na pružnější odepisování investic proto dojde nejdříve v roce 2028.
I tolikrát omílaný konec televizních a rozhlasových poplatků doznává postupné eroze. Šéf SPD Tomio Okamura je „prozatím“ nechce rušit plošně všem, ulevit by se mělo seniorům, firmám a dětem. Tak aspoň něco. Vždyť politika je jen umění slibovat vše možné i nemožné.