Lockheed loni dodal 191 „blesků“. Výroba F-35 jede rekordním tempem

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Lockheed Martin F-35 Lightning II Zdroj: Creative Commons

  • Lockheed Martin v roce 2025 dodal rekordních 191 stíhaček F-35, meziročně výrazně více než 110 kusů v roce 2024. 
  • Program F-35 tvoří asi třetinu tržeb firmy a výroba běží nejrychleji ze všech spojeneckých stíhaček současnosti. 
  • Česko kupuje 24 letounů za 150 miliard korun, jde o nejdražší armádní nákup v novodobé historii země. 

Americká zbrojovka Lockheed Martin loni výrazně zvýšila výrobu a dodala zákazníkům rekordní počet stíhaček F-35. Do Spojených států a jejich spojeneckých zemí jich putovalo 191. Společnost to uvedla ve středu na svém webu. 

Firma, u níž si tyto letouny objednala i česká vláda, těží z rostoucího geopolitického napětí, které v posledních letech přimělo státy více investovat do zbrojení. 

„Roční výroba letounů F-35 má nyní pětkrát rychlejší tempo než výroba jakéhokoli jiného spojeneckého stíhacího letadla, které se v současnosti vyrábí,“ uvedla společnost. 

V roce 2024 dodal Lockheed Martin zákazníkům 110 těchto letounů páté generace. Program F-35 se na celkových příjmech firmy podílí zhruba jednou třetinou. 

O 25 strojů F-35 loni rozšířila svou stávající leteckou flotilu Itálie, dalších 16 letadel přikoupilo Dánsko. První letoun zprovoznilo Finsko. 

Česká vláda se od společnosti Lockheed Martin rozhodla pořídit pro armádu 24 stíhaček F-35. Zaplatí za ně celkem 150 miliard korun, v Česku tak jde o nejdražší armádní nákup. 

