Lockheed loni dodal 191 „blesků“. Výroba F-35 jede rekordním tempem
- Lockheed Martin v roce 2025 dodal rekordních 191 stíhaček F-35, meziročně výrazně více než 110 kusů v roce 2024.
- Program F-35 tvoří asi třetinu tržeb firmy a výroba běží nejrychleji ze všech spojeneckých stíhaček současnosti.
- Česko kupuje 24 letounů za 150 miliard korun, jde o nejdražší armádní nákup v novodobé historii země.
Americká zbrojovka Lockheed Martin loni výrazně zvýšila výrobu a dodala zákazníkům rekordní počet stíhaček F-35. Do Spojených států a jejich spojeneckých zemí jich putovalo 191. Společnost to uvedla ve středu na svém webu.
Firma, u níž si tyto letouny objednala i česká vláda, těží z rostoucího geopolitického napětí, které v posledních letech přimělo státy více investovat do zbrojení.
„Roční výroba letounů F-35 má nyní pětkrát rychlejší tempo než výroba jakéhokoli jiného spojeneckého stíhacího letadla, které se v současnosti vyrábí,“ uvedla společnost.
V roce 2024 dodal Lockheed Martin zákazníkům 110 těchto letounů páté generace. Program F-35 se na celkových příjmech firmy podílí zhruba jednou třetinou.
O 25 strojů F-35 loni rozšířila svou stávající leteckou flotilu Itálie, dalších 16 letadel přikoupilo Dánsko. První letoun zprovoznilo Finsko.
Česká vláda se od společnosti Lockheed Martin rozhodla pořídit pro armádu 24 stíhaček F-35. Zaplatí za ně celkem 150 miliard korun, v Česku tak jde o nejdražší armádní nákup.