Aktualizováno: Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky pro firmy i seniory. Je to mezikrok, řekl Okamura
- Vládní koalice předloží Sněmovně návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků pro seniory, osoby s postižením, firmy a studenty do 26 let. Řekl to Tomio Okamura
- Předloha počítá s návratem celkového výnosu z poplatků na úroveň roku 2024 a zastavením jejich automatického zvyšování o inflaci.
- Podle předsedy Sněmovny se jedná o plánovaný mezikrok, který směřuje k úplnému zrušení těchto poplatků v souladu s vládním programem.
Vládní koalice chce v úterý ve Sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024. Po jednání koaliční rady to uvedl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura.
Návrh bude podle něj zároveň obsahovat zrušení ustanovení pro pravidelné zvyšování poplatků o inflaci. Jde podle něj o první fázi před úplným zrušením poplatků, které má vláda v programovém prohlášení.
„Naši voliči chtějí zrušení koncesionářských poplatků. První fáze bude, že chceme vrátit úroveň toho rozpočtu do roku 2024,“ uvedl Okamura.
Minulá vládní koalice prosadila v první polovině loňského roku zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Televizní poplatek vzrostl o 15 koruna na 150 Kč a rozhlasový o desetikorunu na 55 korun měsíčně. Vedle toho nově platí poplatek domácnosti s internetovým připojením, naopak jej neplatí malé firmy do 24 zaměstnanců.
Úplná změna systému financování veřejnoprávních médií by podle vládních plánů měla nastat od roku 2027. Poplatky z velké části financují provoz České televize a Českého rozhlasu. Podle opozice i většiny pracovníků veřejnoprávní televize chystá vláda změny financování bez přesvědčivých argumentů, obávají se snah o ovládnutí médií veřejné služby.
Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok má Česká televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy Kč. U Českého rozhlasu v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala média z poplatků zhruba o miliardu korun méně.