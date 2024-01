Evropská centrální banka se se sazbami dolů jen tak nevydá

Evropská centrální banka (ECB) odjakživa představovala symbol laxní monetární politiky. Ještě před nedávnou dobou byla tato instituce neodmyslitelně spjata se zápornými sazbami a bilionovými dluhopisovými programy většinou zahalenými do tajemně znějících zkratek. Pro dlouhodobé pozorovatele tak působí paradoxně, že je to právě ECB, která v posledních týdnech agresivně varuje proti předčasnému snižování úroků. Setrvá banka i do budoucna v jestřábím módu?