Mladí Češi jsou bohatší než Němci. Sousedi však více spoří a investují

Matematika sice v moderním světě nepatří k oblíbeným disciplínám, s čísly je to ale jinak. Lidé nadále podléhají jejich magii, a to zejména v nekonečných souborech dat, jimiž jsme zaplaveni. Hypermoderní dataismus přináší novou víru, že data, když se dobře vysvětlí a vyloží, přinesou nejen odhalující vhled do moderních společností, ale i hlubší porozumění životu. Odtud pak jednou – doufejme že napořád – vzejde, ale už vlastně vzchází krásný pocit, že rozumíme světu a umíme ho tedy i ovládat.