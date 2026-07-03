Index zdraví českého průmyslu vyletěl na tříleté maximum, pomohlo předzásobení firem
- Index zdraví českého zpracovatelského průmyslu v červnu vyskočil na nejvyšší hodnotu od roku 2022.
- Nárůst nových zakázek byl nejprudší od února 2022, zahraniční poptávka rostla nejrychleji od ledna 2022.
- Čeští průmyslníci jsou optimisté, plné obnovení narušených dodavatelských řetězců ale ještě potrvá.
Podle průzkumu mezi nákupními manažery se zdraví českého zpracovatelského průmyslu v červnu výrazně zlepšilo, když index vyskočil z květnových 52,2 bodu na 53,9 bodu. To je nejvyšší hodnota od roku 2022. K tomuto výsledku nejvíce přispěl nárůst nových zakázek, který byl nejprudší od února 2022.
Více se prodávalo především do zahraničí, přičemž tempo růstu mezinárodních zakázek bylo nejsilnější od ledna 2022. Při hodnocení těchto výsledků je ale zároveň třeba jisté opatrnosti. Stejně jako se při zavádění amerických cel ve statistikách promítala snaha se předzásobit, i nyní respondenti zmiňují, že poptávka mohla růst i v důsledku obav z dalšího růstu cen.
Je tedy otázkou, zda se tento efekt vyčerpá a dojde k opětovnému zhoršení nálady i výstupu tohoto segmentu, anebo zda v důsledku odeznění negativních dopadů války mezi Íránem a USA, a stejně tak vlivem oživení německého průmyslu bude zlepšování kondice zpracovatelského průmyslu pokračovat. S kolegy v Komerční bance se kloním spíše k variantě dalšího postupného oživení, ačkoli strukturální problémy přetrvávají a budou růst českého průmyslu brzdit.
Po konci hormuzské krize ještě není důvod k jásotu
Výrazný pokles cen ropy se odrazil i ve vývoji a hodnocení cen vstupů do českého zpracovatelského průmyslu. Tempo jejich růstu v červnu zvolnilo a bylo nejpomalejší za poslední tři měsíce. Ve srovnání s historickým průměrem však bylo stále vysoké. Respondenti uváděli jako problém vyšší ceny dopravy, lodní přepravy, energií, pohonných hmot a materiálů.
U některých vstupů ale již docházelo ke stabilizaci cen. Zásobovací termíny se protáhly nejméně za poslední tři měsíce, zpoždění přesto zůstala v některých případech výrazná. I přes otevření Hormuzského průlivu je tedy zřejmé, že plné obnovení narušených dodavatelských řetězců bude ještě nějakou dobu trvat. Zkušenosti z minulosti ukazují, že náprava infrastruktury a zajištění plynulých toků zabere přibližně devět měsíců.
Přesto jsou čeští průmyslníci ve výhledu optimističtí. Naděje vkládají do silnější poptávky i větší geopolitické stability. Pokud tedy nepřijde nějaký další šok, mělo by se českému průmyslu dařit.