Zapomeňte na slevy. Zámoří vyluxovalo klíčovou součástku aut, telefonů i notebooků
- Technologičtí giganti převážně z USA dříve odebírali jen zlomek paměťových čipů, teď luxují polovinu trhu.
- Klíčové součástky je na trhu nedostatek a její cena mnohonásobně roste.
- Důsledkem je dražší automobil, notebook, smartphone nebo i herní konzole.
Závody technologických gigantů o to, kdo si podmaní nově se rýsující byznys v éře umělé inteligence (AI), značně prodražují útraty spotřebitelů. Nejen těch, kteří si předplácejí některý z AI textových asistentů typu ChatGPT či Claude, ale i těch, kteří pomýšlejí na nový automobil, notebook, herní konzoli, smartphone nebo třeba chytrou televizi. Hlad firem jako Google, Amazon, Microsoft či Meta po paměťových čipech rapidně zvýšil jejich spotovou cenu. Od loňského září do letošního ledna se zvýšila asi o 450 procent, spočítala poradenská společnost Kearney.
Konkrétně se prudký nárůst týká mimořádně žádaných paměťových čipů DRAM (Dynamic Random Access Memory). Ty jsou klíčové nejen pro technologické giganty, ale například i pro automobilky. Ty je používají pro bezdrátové aktualizace vozů, pokročilé asistenční systémy řidiče, autonomní řízení, infotainment a další funkce, které zákazník očekává. I data, která vůz generuje z kamer, radarů či z lidarů, musejí být dočasně uložena a během krátké chvíle zpracována a načtena – a přesně tuto funkci čipy DRAM umožňují.
Automobilový průmysl je z 88 procent odebírá od tria výrobců Samsung, SK Hynix a Micron, spočítala agentura S&P. Výrobci ale v poslední době upřednostňují své finančně silné zákazníky z oblasti datových center, tedy technologické giganty. Mají k tomu dobrý důvod. Společnosti Google, Amazon, Microsoft a Meta informovaly výrobce Micron, že nakoupí co nejvíce čipů, a to bez ohledu na cenu, zjistila dříve agentura Reuters. Daří se i dalším výrobcům, SK Hynix hlásil pro letošní rok vyprodáno už loni v říjnu.
Vyšší náklady napříč obory
Náklady automobilek tak prudce rostou. Finanční ředitelé amerických značek General Motors a Ford Paul Jacobson a Sherry House už varovali, že společnostem rostou náklady kvůli dražším komoditám; oba v této souvislosti upozornili na zdražování čipů DRAM. Firma General Motors zvýšila prognózu celoroční inflace komodit o půl miliardy dolarů, Ford si připlácí miliardu dolarů.
Japonská Honda zase v květnu vykázala pokles tržeb o 48 miliard jenů (6,3 miliardy korun), a to především kvůli omezeným dodávkám polovodičů. Automobilky používají čipy i ke kybernetické ochraně svých vozů, jejichž zabezpečení se tak prodražuje – i tímto aspektem zdůvodnil šéf Škody Auto Klaus Zellmer v rozhovoru pro e15 avizované zdražení nových vozů. Hlavním problémem zatím zůstává cena, ne nedostatek. Mladoboleslavská automobilka v tuto chvíli očekává, že prozatím dokáže udržet stabilní dodávky čipů, uvádí na dotaz e15 mluvčí Nikola Franková.
Několikanásobný růst cen paměťových čipů DRAM se nelíbí skupině spotřebitelů a malých podniků, která koncem června zažalovala největší výrobce Samsung Electronics, SK Hynix a Micron Technology u federálního soudu v Kalifornii kvůli údajné koordinaci cen a umělého omezování nabídky čipů. Verdikt je zatím neznámý.
Drahé čipy dopadají i na další oblasti, především na elektroniku. „Nedostatek paměťových čipů se postupně promítá do cen prakticky celé elektroniky. Tyto čipy dnes najdeme téměř ve všem – v mobilech, počítačích, noteboocích i v paměťových kartách do foťáků nebo kamer. A právě protože jsou dnes dražší a hůř dostupné, začínají růst i ceny samotné elektroniky,“ říká PR manažerka e-shopu Alza Eliška Čeřovská.
Jednička tuzemské e-commerce očekává růst cen smartphonů o pět až patnáct procent v letošním roce, v případě notebooků pak spíše kvality výbavy. Zákazníci častěji porovnávají ceny, vyčkávají na akční nabídky nebo volí nižší konfigurace zařízení, pokud rozdíl ve výkonu není pro jejich využití zásadní.
Krok zpět v kapacitách zařízení
„U notebooků vidíme větší zájem o základní modely, případně o konfigurace s menší kapacitou operační paměti či úložiště. U smartphonů zákazníci častěji zvažují poměr ceny a výbavy a jsou ochotní ponechat si stávající zařízení o něco déle, pokud nové modely výrazně zdraží. Pokud budou ceny paměťových čipů růst i v dalších měsících, lze očekávat, že se tento trend ještě posílí,“ dodává Čeřovská.
„Výrobci jsou nuceni omezovat paměťové konfigurace, rušit slevy, zdražovat nové modely, zpomalovat generační obměnu. Levné smartphony se vracejí ke 4 GB RAM, notebooky stagnují v základních konfiguracích. Paměť se stává hlavní brzdou inovací,“ uvedl na síti LinkedIn Jaroslav Hataš, ředitel Industrial Systems, distributora průmyslového IT.
Zatímco spotřebitel pocítí hlavně vyšší cenu produktů, průmysl se obává ohrožení projektů. „Nedostatek DRAM a SSD znamená odkládání investic, rušení cenových garancí, prodlužování dodávek, redesign hardwaru. V některých případech se vyplatí opravovat starší zařízení místo výměny,“ dodává Hataš. Důsledky lze pozorovat napříč sektory. Třeba Sony zvýšilo ceny PlayStationu 5 podruhé za necelý rok. Zákazníci v USA si připlácejí sto a více dolarů, v Evropě v přepočtu tisíce korun.
Ochlazení trhu s DRAM čipy se v brzké době neočekává. „Jedná se o strukturální posun. Jde o přerozdělení paměťové kapacity zákazníkům, kteří dříve představovali možná 10 nebo 15 procent trhu. Nyní tvoří polovinu,“ hovoří o poptávce technologických gigantů Kushal Fernandes, partner ve společnosti Kearney.