Navzdory drtivé většině prognóz letos evropské akcie porážejí své americké protějšky. Od začátku roku je hlavní evropský akciový index Stoxx Europe 600 zhruba 9 procent v plusu, zatímco S&P 500 posílil ve stejném období pouze o čtyři procenta. Důvodem je zčásti i odeznívání mizérie, která byla v cenovkách zdejších titulů zahrnuta bezprostředně po Trumpově volební výhře. Pomáhá i Evropská centrální banka, která s cílem zachraňovat ekonomiku plánuje snižovat úroky s rychlejší kadencí, což akciím svědčí.

Nicméně evropským burzám pomáhá i geopolitika. Přestože válka na Ukrajině již před dlouhou dobou vstoupila do zamrzlé fáze, globální správci peněz ji stále považují za faktor, který je do jisté míry odrazuje od nákupu evropských aktiv. S jejich držbou je tak spojena zvýšená riziková prémie. Pokud se v dohledném čase podaří nalézt mírové řešení konfliktu, tato prémie splaskne. Fondy tak do svých portfolií začnou ve větším rozsahu zařazovat aktiva ze starého kontinentu.

Rychlejší růst evropského HDP

Nesmíme opomíjet, že region stále trápí drahé energie. I v jejich kurzech je započtena určitá přirážka za nejistotu. Pozitivní vývoj mírových dialogů by tuto prémii za nejistotu postupně eliminoval. Přitom platí, že vývoj cen finančních instrumentů i energetických komodit má tendenci v předstihu zohledňovat události, k jejichž realizaci teprve potenciálně dojde v budoucnu. Volně přeloženo ceny energií mohou klesnout relativně brzy, což by podpořilo mnohdy napjaté rozpočty zdejších domácností i firem.

To by pomohlo nastartovat spotřebitelskou i podnikatelskou důvěru. Zlepšila by se spotřeba domácností, která v uplynulých letech nevykazovala zrovna oslnivé trendy. Kromě toho by firmy začaly více investovat. Robustnější spotřeba a korporátní investice přispívají k rapidnějšímu tempu růstu HDP. Některé předpoklady naznačují, že by ekonomika EU v případě brzkého ukončení bojů na Ukrajině mohla růst o 0,2 až 0,5 procentního bodu rychleji než v případě pokračování vleklého konfliktu.

Kapitolu samu pro sebe tvoří evropští zbrojaři. Akcie německé zbrojovky Rheinmetall poskočily od začátku roku o více než 50 procent. Za kurzovým vzestupem stojí víra ve změnu celkové bezpečnostní architektury v Evropě. Investoři sympatizují s názorem, že vyloučení evropských lídrů z úvodních debat o ukončení ukrajinského konfliktu je pro starý kontinent budíčkem. Evropa se musí v oblasti obrany osamostatnit. To by mělo katalyzovat ohromný nárůst výdajů na obranu, ze kterého budou těžit právě lokální zbrojovky.

Zbrojení i za cenu dluhů

V posledních týdnech se rovněž objevují debaty o tom, že by státy EU mohly vyjmout výdaje na obranu z limitů pro vládní dluhy nebo deficity státních rozpočtů. Platí, že tyto rozsáhlejší fiskální výdaje by mohly dodat nepříliš vitální ekonomice růstový impuls. Mohutnější zbrojení dokáže akcelerovat i jiné sektory – zejména takové, které jsou na obranný průmysl navázány.

V případě evropských akcií bylo ještě začátkem tohoto roku těžké být optimistou. Nyní se situace mírně zlepšila. Nicméně investoři by neměli nadšeně naskakovat na vlnu optimismu. Starý kontinent bojuje s řadou strukturálních problémů. Chudokrevný růst zůstává nejpravděpodobnějším scénářem. Výše uvedené faktory sice mohou ekonomiku nakopnout, projeví se však postupně. Mementem pro burziány je, že se investiční narativy v dnešním světě proměňují závratnou rychlostí.