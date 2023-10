Současný pokles cen lithia realizaci těžby na Cínovci neohrozí | e15.cz

Po loňském rekordním růstu se ceny lithia v letošním roce výrazně propadly a aktuálně míří na svá dvouletá minima. Pokles cen suroviny, od jejíž hodnoty se odvíjejí ceny lithiových baterií, je dobrou zprávou především pro výrobce elektromobilů. Cena 99procentního uhličitanu lithného se v Asii od začátku roku propadla o 70 procent, což má negativní dopad na ceny akcií těžařů lithia, jako jsou americká firma Albemarle nebo australská Mineral Resources. Zde je vhodné podotknout, že i přes současný cenový propad se aktuální ceny lithia nacházejí stále vysoko nad průměrnými cenami z let 2015 až 2020 a jeho producenti jsou schopni i letos dosahovat vysokých zisků.

Ceny lithia jsou aktuálně tlačeny níže v důsledku slabší ekonomické aktivity v Číně a skutečnosti, že řada producentů elektromobilů disponuje stále vysokými zásobami li-ion baterií. Dalším důvodem poklesu cen lithia je zrychlený nárůst produkce. Po propadu v letech 2019 a 2020 vzrostla těžba v roce 2021 o 30 procent a loni odhadem o dalších 21 procent na rekordních 130 tisíc tun, což je více než trojnásobek úrovně z roku 2016. Loňské vysoké ceny přiměly velké producenty otevírat nové nebo již zavřené doly a navyšovat tak těžební kapacitu především v Austrálii a Jižní Americe.

Poptávka po lithiových bateriích v následujících letech zřejmě poroste ještě rychlejším tempem, k čemuž by měly přispívat i ambiciózní plány řady států na snižování emisí. Velkou roli v tom sehraje plán dosáhnout karbonové neutrality v USA do roku 2050 a v Číně pak do roku 2060.

Lze rovněž předpokládat, že letošní pokles cen realizaci těžby na Cínovci neohrozí. Průměrné náklady na vytěženou tunu uhličitanu lithného odhadované v rámci studie proveditelnosti z roku 2017 se pohybovaly na úrovni 3500 dolarů. Tento odhad bude muset být v důsledku rychlejšího růstu cen energií, mezd a obecně vyšší inflace posledních let pravděpodobně výrazně navýšen. Nicméně pro srovnání: aktuální cena uhličitanu lithného v Evropě stále převyšuje 25 tisíc dolarů za tunu. Existuje tak stále velký prostor pro solidní marže z těžby lithia navzdory letošnímu cenovému propadu.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti.