Trump má Evropu s její opětovnou závislostí na jeho plynu a ropě tak trochu v hrsti
- Evropa doplácí na závislost na dovozu energií, růst cen ohrožuje firmy i ekonomiku.
- USA mají výhodu soběstačnosti, konflikt je bolí méně než evropské a asijské trhy.
- Delší válka znamená dražší energie, nejistotu i tlak na investory a globální růst.
V těchto týdnech si můžeme říkat, co chceme, představovat si, co chceme, můžeme si modelovat, jak konflikt s Íránem dopadne, ale realita je jen jedna – dopadne to tak, jak si usmyslí Donald Trump a jeho nejbližší poradci.
Zatím nás Donald Trump zásobuje téměř denně „tweety“ na své sociální síti a dokáže finanční trhy rozpohybovat nahoru i dolů poměrně výrazně. Asi to není situace správná, ale je to realita, se kterou se musíme popasovat. A tak zatímco první dva měsíce letošního roku evropské akcie válcovaly ty americké, začátkem náletů na Írán se situace dost otočila.
Ukazuje to bohužel na jeden zásadní problém Evropy – závislost na dovozu energetický paliv, a to ropy a plynu. Když si k tomu uvědomíme, že jediné palivo, kterého máme dostatek, je uhlí, a že spalování této komodity jsme se vzdali kvůli „světlým zítřkům“ naší planety, dostává to evropské firmy a celou ekonomiku eurozóny do reálného problému.
Netušíme totiž, jak moc nás zasáhne růst ceny ropy a plynu na vstupech naší výroby a služeb. A nejenom cenových, ale teoreticky v případě prodlužování konfliktu i do reálných problémů, že ta paliva prostě mohou být jen v omezeném množství. Totéž platí pro řadu asijských států. V tom mají americká ekonomika i trh výhodu, že sice i jim se ceny o něco zvednou, ale nebudou trpět nedostatkem, protože USA jsou již nyní soběstačné. Takže z tohoto pohledu se může Donald Trump rozhodnout, jak se mu zlíbí, což je na druhou stranu samozřejmě naší slabinou.
I když to po včerejším vystoupení amerického prezidenta na rychlý konec války nevypadá, zkusím se pustit do odhadu, jak bude vše pokračovat. Realita je podle mě taková, že většina zúčastněných by si konec konfliktu přála co nejrychleji. Nejvíce asi země poblíž Íránu, na které právě Írán útočí a přes všechny rány, které schytal, je nadále schopen zasáhnout pomocí dronů jejich infrastrukturu, která je pro přežití (odsolovací zařízení) i pro ekonomiku těchto států klíčová (ropná zařízení, výroba navazujících produktů, letiště, přístavy a další).
Chápu, že primárním cílem obecně je zničení extremistického vedení v Íránu, zvlášť Izrael má v tomto jasnou vizi, ale delší válka než na několik týdnů v tomto regionu povede k ekonomickému oslabení značné části světa. Proto si myslím, že nakonec to Donald Trump do měsíce ukončí, Írán přistoupí na jednání, ale něco za to bude chtít – budou to platby za průjezd Hormuzským průlivem?
I to může být součástí dohody. Každopádně platí, že čím déle bude konflikt trvat, tím hůře pro ekonomiky po celém světě včetně nás samozřejmě. Proto věřím, že i přes určitou nepředvídatelnost chování Donalda Trumpa uvidíme konec války v následujících týdnech.
Investoři tak musejí být ve střehu a sledovat vše, co se děje, v zásadě online. O to se v zásadě snažím, vyjma těch okamžiků, kdy spím. Protože právě v období vyhrocených situací přicházejí pro dlouhodobé investory ty nejlepší příležitosti a já ani mí kolegové v J&T je nechceme propásnout!