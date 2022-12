Jiří Polanský: Výnosová křivka dává po čase zase smysl | E15.cz

Listopad přinesl relativně výraznou korekci výnosů českých státních dluhopisů směrem dolů, a to především na dlouhém konci křivky. Více než novými informacemi z makrovývoje to bylo dáno především předchozím (diplomaticky řečeno) neintuitivním nastavením tržních očekávání. Už poněkolikáté za poslední dobu se ukázalo, že trh nemusí být nutně nejlepším „prognostikem“ a jeho pohled na ekonomiku a její budoucí vývoj může být ovlivněn více okamžitou náladou než správným posouzením ekonomických fundamentů.

Prvním důvodem, proč byly výnosy v Česku během podzimu až příliš vysoké, bylo nastavení tržních očekávání na budoucí politiku České národní banky. Nejde ani tak o to, zda by ČNB šla přes sedm procent, či nikoli, ale o délku období vysokých sazeb. Ačkoli drtivá většina tuzemských analytiků čeká první pokles sazeb ČNB již v příštím roce, tržní očekávání byla ještě nedávno nastavena na velmi dlouhé (několikaleté) období vysokých sazeb, a to i přesto, že ekonomika se ochlazuje a spolu s tím bude zpomalovat inflace.

Druhým důvodem vysokých výnosů státních bondů pak byla očekávání týkající se budoucí politiky Evropské centrální banky, kdy hlavně v září přehodnocoval trh očekávání na vrchol sazeb ECB skoro každý týden, a to výrazně směrem nahoru. Tato očekávání byla nedávno korigována poklesem o 25 bodů, nicméně je otázka, zda trh nezůstává i nadále až příliš optimistický v tom, jak dlouho ECB vydrží s vysokými sazbami kvůli jejich negativnímu dopadu na jižní křídlo eurozóny.

Aktuální vývoj křivky se po korekci mohl dostat po docela dlouhé době na úroveň, která už je relativně blízko fundamentům a odráží pravděpodobný vývoj ekonomiky. Následovat by měl další pohyb křivky dolů spolu s tím, jak se bude ochlazovat vývoj globální ekonomiky. Samozřejmě se nedá vyloučit, že výnosy půjdou ještě nahoru, současné informace tomu však nenasvědčují.

Autor je analytik České spořitelny

