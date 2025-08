Žebříček největších dovozců do Česka skrývá několik jistot – a pár výrazných překvapení. Například Rusko se podle dat ČSÚ i přes sankce dál drží v první patnáctce. Čína v posledních deseti letech navýšila svůj export do Česka o více než 211 miliard a norský dovoz, tažený hlavně surovinami, se mezitím zpětinásobil. Které země mají v českém dovozu největší váhu a co přesně z nich nejčastěji proudí?