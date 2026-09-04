Za tři dny přišel o celý účet, teď doporučuje jiný skill. Jak se vyznat v investičních platformách
- Začínající investor by si měl nejdřív ujasnit, na jak dlouho peníze odkládá, jak velký propad dokáže snést a zda se chce investicím věnovat sám.
- „Investiční nuda“ dlouhodobě poráží představu rychlého zbohatnutí, říká analytik e15 Václav Kinský v podcastu Business Club.
- Zorientovat se pomůže nový Přehled investičních platforem e15.
Investování se v Česku v posledních letech týká skoro každého. Akcie nebo ETF fondy lze koupit během několika minut v mobilní aplikaci a investiční produkty se stále častěji dostávají i do aplikací velkých bank. Snadný vstup na trh má ale také odvrácenou stranu. Začínající investoři mohou riskovat dříve, než vůbec pochopí, co kupují.
„Pro široké investiční publikum vždycky vyhraje investiční nuda,“ říká analytik e15 Václav Kinský v podcastu Business Club. Místo honby za rychlým výnosem podle něj dává většině lidí větší smysl dlouhý horizont, rozložení rizika a schopnost přečkat propady trhu bez unáhlených reakcí.
Česko přitom podle Kinského stále zůstává poměrně konzervativním investičním trhem. Velká část peněz směřuje do nemovitostí nebo dluhopisů, u mladších lidí je ale patrný silnější zájem o akcie či kryptoměny. Zároveň pro ně bývá obtížnější dosáhnout na vlastní nebo investiční nemovitost.
Poslechněte si nejnovější epizodu Business Clubu ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube.
Za dva roky v Dubaji s Lamborghini
Snadnost investování může podle Kinského vytvářet falešný pocit, že je stejně jednoduché také dlouhodobě vydělávat. Varuje především před obsahem na sociálních sítích, který slibuje rychlou cestu k finanční nezávislosti.
„Za půl hodiny denně si založíme aplikaci, za rok jsme v Dubaji, za dva roky v Dubaji s Lamborghini a obsluhujeme veškeré finance z pláže. Na 99,9 procenta je to scam a není to realita,“ varuje.
Sám se k investování dostal během covidu. Na platformu eToro tehdy vložil zhruba šest tisíc korun a začal obchodovat stříbro s využitím finanční páky. „Vůbec jsem nevěděl, co dělám, a za tři dny jsem o ten účet přišel,“ vzpomíná.
Ztrátu dnes označuje za cennou zkušenost. Investor by podle něj před použitím složitějších nástrojů měl především rozumět tomu, jaké riziko podstupuje. Kdo si chce aktivní obchodování pouze vyzkoušet, může využít demo účet nebo pracovat s částkou, jejíž ztráta ho finančně neohrozí.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Business Clubu:
🔵 Jaké otázky si položit ještě před prvním vkladem
🔵 Podle čeho vybírat investiční platformu a proč není rozhodující jen výše poplatků
🔵 Jak reagovat, když portfolio během krátké doby prudce propadne
🔵 Kolik peněz si ponechat jako rezervu ještě předtím, než člověk začne investovat
🔵 Jak poznat problematické finanční influencery a proč nekopírovat jejich portfolio
Nejprve čas a riziko, až potom platforma
Právě s prvotní orientací má pomoci nový přehled investičních platforem e15. Jeho cílem není vyhlásit jednoho vítěze ani sestavit žebříček od nejlepšího produktu po nejhorší.
„My nesrovnáváme. Srovnat si musí opravdu každý sám,“ vysvětluje Kinský. Přehled má místo toho ukázat rozdíly mezi jednotlivými možnostmi a pomoci investorovi zúžit nabídku podle toho, co od investování očekává.
Jiné požadavky bude mít člověk, který chce s menší částí peněz aktivně obchodovat a přijímá vysoké riziko, a jiné investor, který chce několik desítek let budovat majetek. První otázkou proto nemá být „kterou aplikaci si stáhnout“, ale na jak dlouho člověk peníze investuje a jak velký propad skutečně zvládne.
„Na papíře se riziko vždycky vyhodnocuje lépe než v praxi,“ upozorňuje. Investor by si měl například představit situaci, kdy hodnota jeho portfolia ze dne na den klesne o deset procent. Pokud kvůli tomu nedokáže v klidu spát, pravděpodobně riskuje více, než by měl.
Pět otázek před prvním vkladem
Na jak dlouho peníze investuji?
Jinou strategii umožňuje horizont několika let a jinou investování na třicet či čtyřicet let.
Jak velký propad zvládnu?
Deklarovaná ochota riskovat nemusí odpovídat tomu, jak člověk reaguje, když skutečně vidí portfolio v červených číslech.
Potřebuji se k penězům rychle dostat?
Investice nemají nahrazovat pohotovostní finanční rezervu.
Chci investování věnovat čas?
Kdo nechce po večerech studovat jednotlivé firmy a trhy, nemusí si portfolio skládat sám.
Rozumím tomu, co kupuji?
Složitější produkty, finanční páka nebo krátkodobé spekulace vyžadují výrazně více znalostí než dlouhodobé pravidelné investování.
Nový skill investora? Sednout si na ruce
Generace mladých investorů zatím nezažila dlouhou a hlubokou finanční krizi. Covidový propad byl prudký, ale relativně krátký. Poslední roky tak mohly vytvářet dojem, že trhy po každém poklesu rychle zamíří zpátky vzhůru.
To se nemusí opakovat. „Historické výnosy nikdy nezaručují ty budoucí,“ připomíná Kinský. Neexistuje podle něj nic jako jistý každoroční patnáctiprocentní výnos po několik desetiletí.
Právě v další větší krizi se podle něj ukáže jedna z nejdůležitějších schopností nové generace investorů. Založit si účet u brokera už totiž žádnou zvláštní dovednost nevyžaduje. „Nový skill bude umět sednout si na ruce a prostě nedělat nic,“ říká.
Dlouhodobý investor by si měl uvědomit, že nesoutěží v krátkodobém obchodování sám se sebou, ale také s profesionály disponujícími lepšími informacemi, technologiemi a zkušenostmi. Snaha správně načasovat každý propad proto nemusí být pro běžného investora nejvhodnější strategií.
Začátečník nemusí všechno dělat sám
Výběr samotné platformy závisí také na zkušenostech investora. Mobilní a webová rozhraní jsou podle Kinského dnes už u většiny velkých hráčů poměrně jednoduchá. Větší rozdíly mohou být v následné podpoře, dostupnosti českého servisu nebo edukace.
Pro začátečníka může být výhodou platforma, která nabízí srozumitelné vzdělávací materiály, analytiky nebo zákaznickou podporu v Česku. Naopak některé globální služby mohou nabízet široké možnosti zkušenějším investorům, ale jejich prostředí bývá složitější. Pokud člověka finance nebaví nebo jim nechce věnovat čas, může využít odbornou pomoc či profesionálně spravované produkty.
„Já bych si sám nevyměňoval brzdové kotouče na autě. Necítím se na to a použiju placenou službu experta. I ve financích tohle funguje,“ říká.
Václav Kinský
Analytik e15, který se věnuje mimo jiné investování a kapitálovým trhům. V podcastu Business Club představuje nový přehled investičních platforem e15 a vysvětluje, podle jakých parametrů by měl začínající investor vybírat, kam své peníze vloží.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod: jak funguje přehled platforem
(03:59) Investují Češi opravdu víc?
(06:22) Rychlokvašky, FOMO a Dubaj
(07:30) Šest tisíc pryč za tři dny
(11:06) Proč je 100 000 eur past
(14:51) Otázky před prvním vkladem
(18:24) MSCI World vs. S&P 500
(22:20) Nový skill: sednout si na ruce
(24:35) Poplatky a kolik posílat měsíčně
(29:35) Influenceři a kam se přehled posune