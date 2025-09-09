Český byznys s kosmetikou míří k miliardám. Chceme moderní centrum v Olomouci, říká šéf MedicProgress
Chemicko-farmaceutická výroba, kosmetika, gastronomie, veterinární produkty i development. Skupina CZECH-GEN pod vedením podnikatele Jiřího Žáka spojuje zdánlivě nesouvisející obory do jednoho celku. Teď navíc dokončuje fúzi firem MedicProgress, Farmak Moravia a Univit, čímž vznikne silná divize v rámci holdingu. „Cílem je mít jasně definované pilíře – výrobu léčivých látek, kosmetiku a doplňky stravy, development a gastro,“ vysvětluje v e15 Castu Pavel Sedláček, generální ředitel MedicProgress.
Podle něj skupina dosáhla už přes 1,1 miliardy korun obratu a zaměstnává okolo 500 lidí. Jen MedicProgress se za poslední dva roky podařilo zdvojnásobit tržby na více než 300 milionů korun. „Kosmetika je byznys, který i v krizích stabilně roste. V Evropě v průměru o sedm procent ročně, my se snažíme růst ještě rychleji,“ říká Sedláček.
Velká část produkce míří do lékáren a drogistických řetězců v celé Evropě. „Pokud přijdete do kterékoliv lékárny v Česku, najdete tam náš výrobek,“ dodává Sedláček. Firma se specializuje na zakázkovou výrobu, zároveň ale rozvíjí vlastní značky – například Konopné mazání nebo projekt Longevit, zaměřený na dlouhověkost a prevenci.
Dalším klíčovým tématem je udržitelnost a generační změna. „Zákazníci požadují recyklovatelné obaly a chtějí produkty, jenž jsou ze surovin z certifikovaných zdrojů. Vyvíjíme i nové látky, například ve spolupráci s Univerzitou Pardubice testujeme biologicky odbouratelné kondicionační složky,“ říká Sedláček.
Firma nyní plánuje výstavbu nového vývojového a výrobního centra v Olomouci. „Chceme moderní udržitelné sídlo, výkladní skříň pro naše zákazníky i místo, kde budou lidé chtít pracovat,“ dodává šéf MedicProgress s tím, že cílem je mít vše hotové do roku 2029.
Celý rozhovor s Pavlem Sedláčkem o fúzi firem, exportu i trendech v kosmetice si můžete poslechnout v e15 Castu