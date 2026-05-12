V Polsku o jednu budovu usilují i tři české fondy, soutěžit s nimi nechceme, říká šéf DRFG
- Zájem o nové byty neklesá, v Olomouci jich DRFG postaví na dvanáct set.
- Český kapitál dnes ve velkém financuje expanze skupiny do zahraničí.
- V Polsku vzniká přetlak, nyní je zajímavé spíš Maďarsko, Chorvatsko nebo Itálie, říká v e15 Castu David Rusňák, zakladatel investiční skupiny DRFG.
Válka na Blízkém východě zasahuje nejen do cen paliv nebo energií, ale také do světa investic. „Když taková událost vypukne, investoři téměř okamžitě ztrácí chuť ukládat své peníze na delší dobu. Trochu to vidíme i teď, ale nejsou to zásadní výkyvy ani nic, co by nás překvapilo. Vliv na byznys to nemá,“ říká zakladatel investiční skupiny DRFG David Rusňák.
Zatímco někteří pečlivě sledují, jaké investiční příležitosti nově vzniklá situace přinese, DRFG volí jinou strategii. „Raději se striktně držíme toho, co umíme a děláme roky,“ vysvětluje Rusňák s tím, že mezi hlavní pilíře skupiny patří nemovitosti, telekomunikace a finanční služby, v menší míře potom energetika.
Staví se v Olomouci i Bratislavě
Realitní trh nestagnuje, což potvrzují i plány a aktivity Rusňákovy skupiny. „Dlouho jsme čekali na dvě stavební povolení, konkrétně u projektů v Olomouci a Bratislavě. Trvalo to o tři roky déle, než se původně předpokládalo, ale dnes je obě máme a připravujeme se na zahájení výstavby,“ zmiňuje. V Olomouci by ve třech etapách mělo vzniknout asi dvanáct set bytů, v Bratislavě potom na pět set. Klesající poptávky se nebojí, pozitivní vývoj potvrzují aktuální data z trhu.
V Bratislavě už běží předprodej a velmi dobrý odbyt hlásí podle Rusňáka také projekt V Újezdu u Brna. Nabídku bytů skupina spustila i v Olomouci, nakonec se ale rozhodla pro určité úpravy. „Během čekání na stavební povolení se trh proměnil, dnes je výrazně vyšší poptávka po malometrážních jednotkách. Proto jsme projekt mírně upravili, abychom jich měli v portfoliu dostatek,“ upřesňuje Rusňák, jehož skupina působí i v zahraničí.
Polsko je stále zajímavé, větší příležitosti ale nabízí Maďarsko nebo Itálie
Zajímavé portfolio si během osmiletého působení vytvořila skupina v Polsku, a to zejména v kancelářském, retailovém a skladovém segmentu. Jde přitom jak o stojící projekty, tak i o pozemky, ke kterým nyní získali stavební povolení a stojí před rozhodnutím, jestli je prodat, nebo se pustit do výstavby. Vzhledem k zajímavým nabídkám se v této chvíli Rusňák přiklání spíše k exitu.
„Nechci říct, že Polsko už není zajímavé, ale objevilo se tam tolik českých a dalších investorů, že se dostáváme do situací, kdy o jednu budovu soupeří tři české fondy a tlačí cenu nahoru,“ vysvětluje. Mnohem větší potenciál dnes vidí v Chorvatsku, Maďarsku nebo Itálii.
Nejsou to ale jen nemovitosti, expanze skupiny probíhá i v oblasti telekomunikací, kde v posledních letech došlo k řadě akvizic, mimo jiné na Slovensku, a letos se připravují další. Slibný prostor pro růst se podle něj otevírá jak v Česku, tak i v sousedním Německu.
Český kapitál expanduje spolu se skupinou
Rozvoj a expanzi do dalších zemí žene český kapitál, který skupina získává především z vlastních fondů. „Vyrostli jsme na dluhopisech, dnes jsou v ústraní. Byznys rozvíjíme primárně přes fondové struktury,“ upřesňuje Rusňák.
Založený je developerský fond, větších úspěchů ale DRFG dosahuje se strukturou zaměřenou na reality, kde drží už stojící a pronajatá aktiva. Před rokem pak skupina nabídla nový produkt pro kvalifikované investory, který se postupně rozjíždí.
„Začátek je vždy trochu pomalejší, ale i tak máme za první rok přes miliardu korun a věřím, že tempo bude jen zrychlovat,“ upřesňuje. A dodává, že na pořadu dne je teď rozjezd investičních struktur v Polsku, Maďarsku a dalších zemích, aby se na akvizicích a expanzích mohli podílet i zahraniční partneři.