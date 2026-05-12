Český TON dodává nábytek pro Starbucks v USA, řetězec převzal český design
- Výrobce z Bystřice pod Hostýnem exportuje 70 procent produkce.
- Mezi klienty patří například řetězec Starbucks, pětihvězdičkové hotely či privátní kluby.
- Firma letos poprvé vystavovala v nejprestižnější hale veletrhu v Miláně.
Česká nábytkářská firma TON se v posledních letech pod vedením Milana Dostalíka posouvá do luxusního segmentu pro vybranou klientelu. Poslední tři roky má TON stabilní tržby kolem 540 milionů korun. „Zisk se pohybuje kolem 10 milionů, což není žádná sláva,“ přiznává Milan Dostalík, generální ředitel společnosti TON a její spolumajitel. Pokud si chce společnost udržet kvalitu, nemůže podle něj šetřit na zaměstnancích, které je potřeba zaučit a dobře ohodnotit. Vyškolení v tradičním řemesle – ohýbání dřeva – trvá až půl roku a ve firmě se toto umění dědí po generace.
Třetina obratu TON pochází z České republiky a firma je odolná i vůči finančním krizím. Až sedmdesát procent produkce dodává TON do zahraničí, a to do více než 40 států. „Velmi silným trhem jsou pro nás USA, které tvoří v průměru 17 až 20 procent obratu,“ popisuje v rozhovoru pro FLOW.
Český design ve Starbucks
Dlouhá léta TON vyráběl pro americký Starbucks nábytek podle jejich návrhů. Zlom nastal před dvěma lety, kdy se české firmě podařilo do amerických kaváren prosadit vlastní design – konkrétně systém stolů P.O.V. Pro TON to bylo definitivní potvrzení, že jejich vlastní designová identita je natolik silná, aby uspěla u jednoho z nejnáročnějších korporátních klientů na světě. „Je to důkaz, že náš design obstojí a že dodáváme modely z vlastního portfolia,“ říká Dostalík s tím, že je nyní TON na cestě k podpisu další velké zakázky pro Starbucks. Podrobnosti ale zatím nemohl prozradit.
Dnes TON spolupracuje s mezinárodními designéry a pravidelně vystavuje na prestižním veletrhu Salone del Mobile v Miláně. Firma se podle svého šéfa letos poprvé dostala i do nejprestižnější haly milánského veletrhu.
TON má exkluzivní klienty po celém světě. „V Anglii dodáváme nábytek do mnoha privátních klubů, ale jsme vázáni dohodami o mlčenlivosti,“ říká Dostalík. Mezi zákazníky firmy patří i pětihvězdičkové hotely nebo Apple Store v Londýně. Nic z toho ale pro spolumajitele a generálního ředitele neznamená tolik jako běžný zákazník, který na nábytek šetří klidně i několik let.
V Polsku jsme lovebrand
TON neplánuje posilovat svou pozici na trhu v USA, ale chce se více orientovat na Evropu. „Chceme se soustředit na Evropu. Síla výroby v Česku a flexibilita, kterou zde máme v dodávkách, nám nahrává. Lidé si na prémiovou značku počkají šest až osm týdnů. Do Austrálie to ale trvá tři měsíce, což je šílené,“ uzavírá Milan Dostalík. Pro něj je překvapivé, že se firmě daří v Polsku, kde je považována za lovebrand.
Proč firma nezvažuje přesun výroby do Asie a potýká se TON s nedostatkem zaměstnanců? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW.