🎧 Nový fond a Metropolitní plán. Silverline chce zdvojnásobit objem peněz, říká zakladatel Vaško
- Investiční skupina Silverline chce letos výrazně navýšit objem spravovaných peněz.
- Vedle rezidenčního developmentu připravuje nový fond zaměřený na jiný segment trhu.
- Zakladatel Dan Vaško mluví o růstu, o Praze i o tom, kam může jeho firma směřovat dál.
Silverline vstupuje do další fáze svého růstu. Fond, který dnes spravuje miliardový majetek, plánuje výrazné navýšení objemu peněz i rozšíření byznysu o nový investiční směr. „Chceme růst jak skrze nový kapitál, tak skrze zhodnocení portfolia,“ říká v REcastu zakladatel a výkonný ředitel Dan Vaško.
Růst přitom nestojí jen na přílivu peněz. Klíčová je schopnost aktivně pracovat s developmentem a posouvat projekty od nákupu pozemků přes povolovací proces až k realizaci. Právě v tom vidí Silverline svou výhodu oproti strategiím, které se opírají spíš o pasivní držení aktiv.
Důležitou roli hraje Praha a její další vývoj. Hodnota projektů je přímo navázána na to, co na daném pozemku lze postavit – a jakmile se zvýší objem možné výstavby, roste i cena. Změny v územním plánování tak mohou u části portfolia znamenat skokové přecenění a výrazně ovlivnit celkové výsledky.
Vedle toho firma připravuje i nový směr. Chystaný fond má stát na jiné strategii než současný rezidenční development a zaměřit se na segment, který v Česku stále není dostatečně pokrytý. Sázka stojí na kombinaci nedostatku kvalitní nabídky a návratu poptávky, která se po slabších letech znovu zvedá.
Do úvah o dalším směřování vstupují i širší faktory. Vedle možného vstupu na zahraniční trhy hraje roli vývoj úrokových sazeb, dostupnost financování nebo geopolitické napětí. Silverline zatím zůstává soustředěna na Česko, ale ambice má širší.