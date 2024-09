V roce 2015 měl našetřené dva miliony korun, o pět let později už jich bylo sedmdesát. Příběh podnikatele Dana Vaška ukazuje, jak je možné díky schopnosti číst trh a flexibilně měnit strategii dosáhnout v realitním byznysu vysokých zisků. Předvádí to také coby zakladatel a výkonný šéf fondu kvalifikovaných investorů Silverline Real Estate. Tomu se daří takřka každý rok zdvojnásobit svou hodnotu. „Věříme, že se nám to bude dařit i nadále. Příští rok navíc chceme expandovat za hranice,“ říká Vaško v dalším díle podcastu REcast.