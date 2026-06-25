Za starý byt lidé často platí nesmysl. Ceny novostaveb mají svou logiku, říká zakladatel Fidurocku Hauerland
- Fidurock vložil všech svých 14 retailových parků do fondu kvalifikovaných investorů.
- Skupina plánuje nakupovat tři až čtyři parky ročně a rozhlíží se také v Německu, Rakousku a Slovinsku.
V rezidenčním developmentu chce každý rok uvádět na trh přibližně 300 bytů. Podívejte se na celý rozhovor s Davidem Hauerlandem v podcastu e15 REcast.
Investiční skupina Fidurock chce s pomocí nového fondu kvalifikovaných investorů výrazně zrychlit růst svého portfolia retailových parků. Všech čtrnáct areálů v Česku a na Slovensku vložila do fondu a nový kapitál chce využívat především k dalším akvizicím. „Chtěli bychom postupně růst organicky, řekněme o tři až čtyři projekty ročně. Co se týče hodnoty nemovitostí, znamená to zhruba miliardu až miliardu a půl korun ročně,“ říká zakladatel Fidurocku David Hauerland v podcastu e15 REcast.
Fidurock se zaměřuje především na větší retailové areály. Minimální zajímavá velikost pro nový nákup je přibližně pět tisíc metrů čtverečních, obvykle se sedmi až deseti obchody. Vedle Česka a Slovenska se skupina rozhlíží také v Rakousku, Německu a Slovinsku. „Z pohledu správy a dlouhodobé udržitelnosti nájemců je vždy lepší větší město a větší objem,“ vysvětluje Hauerland.
Expanze na všech frontách
Vedle retailu chce skupina zrychlit také v bydlení. V Praze a Brně vlastní nebo připravuje devatenáct činžovních domů a během příštích dvou let má do její nájemní platformy přibýt dalších 500 až 600 bytů. Následně chce portfolio rozšiřovat přibližně o 100 až 200 nájemních jednotek ročně. V developerských projektech plánuje každý rok uvádět na trh kolem 300 bytů, především v širším centru Prahy a Brna.
Hauerland zároveň odmítá představu, že vysoké ceny novostaveb automaticky znamenají mimořádné zisky developerů. U kvalitních pražských projektů se ceny pohybují kolem 220 až 250 tisíc korun za metr čtvereční, odrážejí však cenu pozemků, dlouhé povolování, stavební náklady i drahý kapitál. „Developerská marže ani při 220 tisících korunách za metr včetně DPH není 50 procent. Když započítáte všechny náklady a čas, je přiměřená riziku, které developer nese,“ říká.