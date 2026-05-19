Za deset let bude stát kubík vody přes 200 korun, předpovídá Zdeněk Vokurka z Ecostepu
- Tekutiny, která je pro náš život nenahraditelná, si vážíme méně než energií, říká zakladatel firmy Ecostep Zdeněk Vokurka v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost spolu s e15.
- Spotřeba vody v domácnostech by se dala snížit o pětinu. Lepší technologie například ušetří i přes 70 procent vody na splachování toalety.
- Úspornější ekologická řešení v Česku nejvíce narážejí na lidskou mentalitu.
Měl blízký vztah k přírodě a když se před lety rozhodl zaměřit své podnikání k ekologii, chtěl Zdeněk Vokurka přinést přímočará řešení s okamžitým efektem. Vyústilo to ve výrobu pisoárů, které nepotřebují žádnou vodu ke splachování. Na počátku minulé dekády, kdy založil firmu Ecostep, nebyla taková technologie v tuzemsku na rozdíl od sousedního Rakouska či Německa vůbec známá a prosadit se na trhu si žádalo velkou vytrvalost a čas.
Firma narážela na konzervatismus a častý postoj: proč měnit něco, co nám funguje. „Trvalo prakticky tři až čtyři roky, než jsme prodali první kus,“ říká Vokurka. Prvním velkým klientem bylo pražské obchodní centrum, kterému firma bezvodé pisoáry dodala za velmi výhodných podmínek, aby mohla v praxi ukázat, že její řešení opravdu funguje. Vyplatilo se, byznys se rozjel.
Desítky tisíc korun k dobru
Bezvodý pisoár funguje na několika jednoduchých principech. Místo sifonu, který slouží jako uzavírka průniku pachů z odpadového potrubí, má unikátní membránový ventil. Speciální povrch a tvar keramiky pak zajišťují, že všechna moč odteče do odpadu a nedrží se na povrchu ani neodstřikuje.
Úspora, kterou takové řešení přináší, se podle Vokurky pohybuje od 60 tisíc litrů za rok v menších firmách či administrativních budovách až po 180 tisíc litrů v obchodních centrech či fastfoodových řetězcích. Například při současné ceně vody v Praze 157 korun za tisíc litrů je to 9,4 tisíce až 28,3 tisíce korun na jeden pisoár ročně.
Zakladatel Ecostepu dodává, že vedle vody je třeba započíst i nižší náklady na údržbu a provoz. Absence sifonu a senzorů totiž eliminuje časté problémy spojené se splachovacími systémy. Bezvodý pisoár se zároveň nijak nevymyká z cen splachovací klasiky, takže návratnost je poměrně rychlá.
Významně lze podle něj ušetřit i na toaletách. Zatímco ty klasické splachují díky tíži vody nahromaděné v nádržce, úsporné mají tlakové splachování využívající tlak ve vodovodním řadu. Místo deseti litrů pak spotřebují jen 2,7 až tři litry vody na jedno spláchnutí.
Každá kapka se počítá
Na otázku, proč nejsou bezvodé pisoáry mnohem rozšířenější, má host podcastu jednoduchou odpověď: „Po několika letech jsme zjistili, že problém není v ceně nebo ekonomice, ale v lidech. Nevěří tomu produktu a technologii.“ Z jeho pohledu to není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že i další udržitelné technologie, jako led žárovky, tepelná čerpadla nebo fotovoltaiky potřebovaly čas, než se prosadily proti české zdrženlivosti k podobným novinkám.
Velkou roli hrají předsudky. Lidé mají často na bezvodé pisoáry negativní názor, aniž by s nimi měli reálnou zkušenost. Když ji získají, ve většině případů jsou podle Vokurky překvapeni, že technologie funguje bez zápachu, komplikací a nutnosti kompromisů.
Zakladatel Ecostepu soudí, že s vodou je třeba zacházet s větším respektem, protože je pro život naprosto nezbytná a zaslouží si stejnou pozornost, jakou společnost věnuje třeba energiím. Dlužno podotknout, že Češi jsou mnohem šetrnější než kdysi. V průměru spotřebují 90 litrů vody na osobu a den, což je téměř polovina proti roku 1989. V Evropské unii není moc národů hospodařících s vodou v domácnostech lépe. Prostor pro úspory tu ale stále je. „Myslím, že bychom se mohli dostat ještě o nějakých 20 procent níž,“ říká Vokurka s tím, že 70 procent spotřeby nejen v domácností představuje osobní hygiena a toaleta.
Zároveň podotýká, že ještě významnější možnosti jsou v byznysu, kde leží těžiště tuzemské spotřeby. „Ten hlavní problém je dnes v průmyslu a energetice, na které připadá zhruba 50 procent celkového objemu. V domácnostech je to asi 35 procent,“ říká.
Na úspory dlouhodobě tlačí rostoucí ceny pitné vody a jejich vzestup bude podle zakladatele Ecostepu pokračovat. „Za nějakých 10 let určitě přesáhnou 200 korun za metr krychlový. Dnes je to v průměru kolem 130 korun,“ srovnává. Svou předpověď opírá mimo jiné o ceny v Německu či Rakousku, které jsou výrazně vyšší než v Česku a dvěstěkorunovou hranici už překonaly.
Proč voda neznamená vždy čistotu a někdy to může být naopak? Umíme dobře využívat, co nám naprší? Které technologie a přístupy změní hospodaření s vodou do budoucna?