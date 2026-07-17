Čas přehodnotit priority. Co rozhodne o úspěchu firem v příštích letech?
Firmy investují do digitalizace, umělé inteligence nebo automatizace. Stále více se ale ukazuje, že jejich budoucí úspěch bude záviset také na něčem mnohem základnějším – zdraví zaměstnanců.
Většina zaměstnavatelů dnes neřeší, jak získat nové zaměstnance, ale jak si udržet ty stávající. Ukázal to ostatně i nový průzkum společnosti Pluxee, podle kterého považuje retenci za svou největší prioritu 65 % firem, zatímco samotný nábor označuje za nejdůležitější jen necelých osm procent.
Pokud si ale firmy chtějí udržet kvalitní lidi, budou se muset stále více zaměřovat na to, co ovlivňuje každodenní fungování i dlouhodobou pracovní schopnost jejich týmů.
Do hry tak vstupuje zdraví zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatelů ovšem nejde jen o ovoce v kanceláři nebo příspěvek na jednorázové aktivity. Zdravotní stav pracovníků ovlivňuje celá řada faktorů – od pracovního tempa přes psychickou pohodu až po možnosti skloubit práci s osobním životem.
Data společnosti Pluxee z letošního jara totiž ukazují, že největší překážkou zdravějšího životního stylu není nedostatek motivace. Zaměstnance nejčastěji limituje únava a psychická zátěž (39 %), nedostatek času (36 %) nebo pracovní vytížení (35 %). Zdá se tak, že problém není v tom, že by lidé o své zdraví nechtěli pečovat. Často jim v tom brání podmínky, ve kterých pracují.
„Jasně z toho vyplývá, že zdravý životní styl dnes není jen otázkou vůle, ale podmínek, ve kterých lidé fungují. Právě pracovní tempo a dlouhodobá únava jsou největší bariérou. Je důležité hledat systémová řešení, která lidem pomohou zdravější návyky začlenit do běžného dne,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Michelfeit, marketingový ředitel společnosti Pluxee.
Střet s realitou
Tuto souvislost si stále více uvědomují i zaměstnavatelé. Více než tři čtvrtiny z nich považují podporu zdravého životního stylu a prevence za důležitou součást péče o zaměstnance. Samotní zaměstnanci ale jejich snahu zatím tak pozitivně nevnímají.
Pouze 26 % má pocit, že je jejich zaměstnavatel v oblasti prevence a zdravého životního stylu skutečně podporuje, zatímco 43 % říká pravý opak. Právě tento rozdíl ukazuje, že dobrý úmysl sám o sobě nestačí. Aby opatření fungovala, musí být dostupná, dlouhodobá a odpovídat skutečným potřebám lidí.
Význam prevence navíc poroste i s ohledem na demografický vývoj a prodlužující se pracovní život. Pro firmy bude stále důležitější nejen získávat nové zaměstnance, ale především udržet ty stávající zdravé, motivované a schopné podávat dlouhodobě kvalitní výkon. Investice do prevence tak může být ve výsledku levnější než řešení důsledků dlouhodobé nemocnosti, vyhoření nebo odchodů zkušených lidí.
Zdraví jako strategie
Podpora zdraví však zdaleka neznamená pouze příspěvek na vstup do fitness centra. Stále větší význam získávají flexibilní systémy benefitů, díky nimž si zaměstnanci mohou vybrat podporu podle své aktuální životní situace – ať už jde o sport, preventivní péči, rehabilitace, duševní zdraví, kvalitní stravování nebo odpočinek.
Ani u toho ale zaměstnavatelé končit nemusí. Jarní průzkum Pluxee ukázal, že téměř 90 % zaměstnanců by ocenilo celoroční program zaměřený na zdraví a wellbeing a více než sedm lidí z deseti uvádí, že by podobný přístup pozitivně ovlivnil jejich vztah k firmě nebo rozhodování při výběru nové práce. Podpora zdraví se tak stává nejen součástí péče o zaměstnance, ale také nástrojem pro budování loajality a posilování značky zaměstnavatele.
Budoucnost konkurenceschopných firem nebude stát pouze na nových technologiích nebo efektivnějších procesech. Stejně důležité bude, zda dokážou vytvořit prostředí, ve kterém lidé zvládnou podávat dobré výkony dlouhodobě. Firmy, které začnou zdraví zaměstnanců vnímat jako strategickou investici, budou mít v příštích letech výrazný náskok.
Nejde totiž jen o zdravější zaměstnance. Jde o zdravější a odolnější firmu.