Populární módní značka z Japonska míří do Česka. Usadí se v budově bývalého kláštera v centru Prahy
- Japonský módní řetězec Uniqlo se chystá na expanzi do Česka.
- Svou první prodejnu s oblečením plánuje otevřít v budově bývalého kláštera na náměstí Republiky.
- Objekt aktuálně prochází rekonstrukcí, hotovo má být do konce příštího roku.
Oděvní značka Uniqlo, která pochází z Japonska, otevře svou první prodejnu v Česku na pozoruhodném místě. Z možných lokalit si nakonec podle informací e15 vybrala budovu na pražském náměstí Republiky.
Jedná se o bývalý klášter ze 17. století, který přímo sousedí s domem U Hybernů, kde dnes sídlí divadlo Hybernia. Oba tyto objekty vlastní investiční skupina Eco-Investment slovenského miliardáře Milana Fil’a. Budovu kláštera koupil od státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již v roce 2015 za tehdy rekordních 790 milionů korun. Tato částka byla překonána až loni, kdy zmiňovaný úřad prodal za 878 milionů palác Broadway. Fil’o pak minulý rok v březnu přikoupil od ÚZSVM také dům U Hybernů, který ho přišel na 447 milionů korun.
Palác Hybernia – původní klášter – se v současné době rekonstruuje. Celá proměna má vyjít na více než miliardu korun a hotovo má být koncem příštího roku. Začátkem roku 2028 by se tak mohlo do objektu nastěhovat i zmiňované Uniqlo.
Celá budova má nabídnout čtyři obchodní podlaží o celkové ploše 7700 metrů čtverečních. Jak velkou část zabere japonský řetězec, však není jasné. Redakce oslovila Eco-Investment s dotazy, společnost však do vydání článku nereagovala. V bývalém klášteře se budou nacházet i kanceláře.
Co je Uniqlo?
Uniqlo je japonská módní značka, která svou první prodejnu otevřela v roce 1984 v Hirošimě. Počátkem nového tisíciletí expandovala za hranice Japonska. Dnes má ve více než 20 zemích světa přes 2500 obchodů, nejvíce v Číně. V rámci Evropy, kde v posledních letech výrazně posiluje, působí japonský řetězec převážně v západoevropských zemích, před dvěma lety otevřel také v sousedním Polsku.
Uniqlo patří mezi největší světové módní značky zaměřené na jednoduché a funkční oblečení za dostupné ceny. Mezi jeho hlavní konkurenty na českém trhu bude patřit například H&M, New Yorker či C&A.
Majitelem Uniqla, respektive společnosti Fast Retailing, která ho vlastní, je japonský podnikatel Tadashi Yanai. Ten je aktuálně podle magazínu Forbes 30. nejbohatším člověkem na světě a druhým nejbohatším Japoncem s odhadovaným majetkem v hodnotě 66,3 miliardy dolarů, což v přepočtu činí asi 1,4 bilionu korun.