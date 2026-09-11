Co je eSIM karta a jak funguje: Kompletní průvodce pro rok 2026
Digitální SIM karty, neboli eSimky, jsou moderním řešením, jak si můžete snadno a rychle aktivovat mobilní tarif přímo v nastavení vašeho zařízení. Zcela tím odpadá nutnost vkládat klasickou plastovou SIM kartu do telefonu, jelikož ta digitální žádnou fyzickou verzi nemá.
Digitální eSIM karta má oproti klasické plastové SIM kartě celou řadu skvělých výhod a v tomto článku se dočtete, proč se i vám vyplatí na ni přejít. Mezi mnoha různými poskytovateli digitálních sim karet vyčnívá například Yesim, jejíž eSIM karta disponuje kromě nové 5G sítě, uživatelské podpory 24/7 a režimu hotspot také 100% zárukou vrácení peněz a více než 3,5 miliony spokojených uživatelů.
Zabezpečený čip v telefonu
Ptáte-li se, jak funguje esim, je to vskutku jednoduché. Ve skutečnosti se totiž jedná o digitální konfiguraci operátora, která je uložena v zabezpečeném čipu zařízení. Neexistuje zde tedy nutnost nic do telefonu vkládat ani z nej vytahovat, jak tomu je v případě klasických plastových sim karet.
Jelikož dnes většina moderních chytrých telefonů podporuje funkci dvou sim karet naráz, neboli tzv. dual-SIM, je bez problémů možné ve stejném zařízení používat jak digitální eSIM, tak fyzickou SIM kartu současně. Pokud se tedy zatím nechcete vzdávat svého předplaceného tarifu na fyzické plastové SIM kartě, můžete si tarif ponechat a zároveň si eSIMku vyzkoušet.
Pokud byste se však rozhodli ze svého běžného tarifu přejít rovnou na eSIMku, nemusíte se bát toho, že byste přišli o své telefonní číslo. Existuje zde totiž možnost tzv. přenesení čísla nebo jakási konverze SIM karty. V tomto případě musíte kontaktovat svého operátora a požádat jej o převedení fyzické SIM karty na eSIM se zachováním vašeho telefonního čísla. Váš tarif, údaje o účtu i telefonní číslo se nijak nezmění.
Dejte si však pozor na to, jestli je váš telefon s eSIM kompatibilní. Zkontrolovat to můžete hned několika způsoby. U iPhonů přejděte do nastavení → obecné → Informace o zařízení a vyhledejte Digitální SIM. Pro zařízení Android zase tuto informace najdete v nastavení → Informace o telefonu → Stav SIM karty. Zde vyhledejte informace o EID nebo eSIM. Většina chytrých telefonů vyrobených v od roku 2019 touto funkcí disponuje.
Jak probíhá aktivace digitálního profilu
Pokud jste se tedy rozhodli požádat svého operátora o přenesení čísla na eSIM, váš operátor vám poskytne aktivační QR kód s popisem, jak aktivovat esim. Kód naskenujete a budete postupovat podle uvedných instrukcí. Samotná instalace nové eSIMky je rychlá, ale její celková aktivace může trvat až několik hodin, takže nezoufejte, pokud nebude okamžitě aktivní.
Velou výhodou je, že většina chytrách telefonů disponuje možností uložit si v zařízení více než jeden profil digitálních sim karet. Většinou však mohou být aktivní maximálně jeden či dva - výjimkou budiž Google Pixel, kde je tato možnost rozšířena až na celkem 5 profilů, či Samsung Galaxy, kde to je až neuvěřitelných 10 profilů. Mezi takto nastavenými profily je možno kdykoliv přepínat, jelikož aktivní z nich může být současne pouze jeden.
Nepoužívané profily zůstávají v zařízení neaktivní a výhodou v tomto příápadě je, že nespotřebovávají data ani nijak nevybíjí baterii vašeho telefonu. Instalace a samotné užívání digitálních sim karet je tedy velmi jednoduché a přejit na ně zvládne opravdu každý.
Často kladené otázky ohledně eSIM
V kolika zemích eSIM funguje?
Esim karta data se pomocí funkce roaming mohou využívat i v zahraničí, stejně jak je tomu u klasických fyzických SIM karet. Výhodou eSIM je, že cestovatelům nabízí celou řadu skvělých funkcí, kterými klasické plastové SIM karty nedisponují. ESIM předplacená karta vám totiž umožní snadno a okamžitě přepínat mezi domácím a cestovním tarifem, a to vše bez nutnosti výměny fyizckých SIM karet.
Můžete si tak své domovské číslo ponechat aktivní při používání místních dat v rámci České republiky a při cestě do zahraničí si řikoupit regionální nebo globální tarify pro eSIM za výhodné ceny, čehož můžete dokonale využít v kombinaci se skvělou službou mobilního hotspotu / tetheringu. Pro neznalé - jedná se o možnost sdílet mobilní data prostřednictvím tzv. Wi-Fi hotspotu.
Tímto se váš telefon v zahraničí s esim cena za dobré peníze promění v přenosný router, jehož internet může využívat celá vaše rodina. V nastavení telefonu si můžete zvolit název vaší takto vytvořené dočasné sítě, stejně jako její heslo. Pouze je nutno dodat, že zapnutý Wi-Fi hotspot může vést k rychlejšímu vybíjení baterie. Yesim takto můžete využívat v až 200 zemích na světě.
Jak se Yesim liší od dalších poskytovatelů digitálních eSIM karet?
Právě výše uvedená možnost sdílení mobilních dat prostřednicvtím Wi-Fi hotspotu je jednou z velkých výhod Yesim, kterou mnoho dalších poskytovatelů digitálních eSIM karet neposkytuje. Jednou z dalších velkých výhod Yesim je pak režim Pay & Fly, který nabízí globální tarif platný ve více než 200 zemích. Zde platíte pouze za skutečně spotřebovaná data, a to bez nutnosti neustálého dobíjení kreditu či dokupování nových balíčků.
Další skvělou výhodou Yesim je jejich věrnostní program, kdy za každého nového doporučeného uživatele můžete získat bonus v hodnotě 5 euro. Za každých 5 doporučených přátel pak získáte dalších 50 euro navíc.