Jak si loni vedly stavební obory? Jejich stav zhodnotí FÓRUM STAVEBNICTVÍ
České stavebnictví čeká debata o klíčových výzvách oboru. Jak se vyvíjela stavební produkce, ceny materiálů, počet pracovníků či jaké dopady má geopolitická situace? Nejen tyto otázky zodpoví již 16. září konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ konající se při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA.
České stavebnictví vstupuje do období, které bude do značné míry určovat jeho další konkurenceschopnost. Implementace nového stavebního zákona, dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí požadavky na udržitelnost, tlak na dostupnější bydlení i nástup digitálních technologií a umělé inteligence. To jsou témata, která budou v následujících letech zásadně ovlivňovat celý sektor. Právě jim se bude věnovat letošní ročník odborné konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ. Akci pořádá společnost ABF ve spolupráci s odborným partnerem, kterým je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
„Konference je určena odborníkům a profesionálům napříč oborem – zástupcům stavebních a developerských společností, projektantům, architektům, investorům, představitelům veřejné správy, měst a obcí i odborných institucí. Díky propojení s veletrhem FOR ARCH získají účastníci také příležitost seznámit se s technologickými novinkami, inovacemi a aktuální nabídkou předních firem působících na českém stavebním trhu,“ řekla ředitelka konferenční divize společnosti ABF Martina Sovová.
Data i výhled do budoucna
Program bude rozdělen do čtyř bloků a zakončí ho networkingové aktivity účastníků. V úvodu prvního bloku nazvaného České stavebnictví v číslech zazní přednáška od Petry Cuřínové z Českého statistického úřadu, která přinese data o stavu oboru v roce 2025 a v první polovině roku 2026 a poodhalí výhled do dalšího období. Následně zhodnotí aktuální vývoj sektoru prezident hospodářské komory Zdenek Zajíček a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza.
V úvodním bloku zazní také širší ekonomický kontext včetně dopadů geopolitické situace na dodavatelské řetězce a investiční aktivitu ve stavebnictví.
Nový stavební zákon: Jak ovlivní bydlení a rozvoj českých měst, to bude stěžejním tématem druhého bloku konference. Jak zajistit funkční implementaci zákona do praxe? Jak proběhne přechod na centrální stavební úřad? Bude dostatek lidských kapacit i podpora týkající se jednotné metodiky pro úředníky? Jak se k centralizaci stavebních úřadů staví samosprávy? Řešit se bude i otázka územního plánování. V navazující debatě se setkají vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová, ředitel SFPI Daniel Ryšávka, viceprezident SPS Zdeněk Soudný, zástupci firem, měst i odborníci na městské plánování.
Následovat bude rozhovor zakladatele společnosti Sekyra Group Luďka Sekyry a Adama Gebriana na téma stavby měst, která budou dobrým místem pro život i pro následující generace. Unikátní debata nesoucí název Vision makers: 20 minut s vizionářem oboru nastíní pohled na stavebnictví a development nejen jako na otázku výstavby, ale jako na činnost, která zásadně ovlivňuje podobu města, kvalitu života i prostředí, které zanecháváme budoucím generacím.
Pracovní síly i udržitelnost
Třetí část konference nese název Kdo bude v Česku stavět? a bude jí rezonovat problematika dostupnosti pracovních sil a udržitelnosti ve výstavbě. Dojde i na diskuzi, jak podpořit větší zájem mladé generace o studium technických oborů, jak může pomoci stát a nastolí se i téma zahraničních pracovních sil. Během panelové diskuze se sejdou CEO společnosti GRAPECARE Jana Míčková Sladká, vládní zmocněnec pro technické kompetence a vzdělávání Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Hamberger, personální ředitelka společnosti Metrostav Jana Kořínková, ředitelka Nadačního fondu Řemeslo pomáhá Petra Benešová a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
Čtvrtý blok konference ponese název Udržitelná výstavba – mezi ideálem a praxí a nastíní komplexní přístup opřený o data, ekonomiku projektů, životní cykly staveb a také o kombinaci jednotlivých stavebních materiálů. Zástupci stavebních firem, zástupce společnosti UCEEB a ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda budou společně diskutovat o přístupu českých stavebních firem a investorů, o vlivu klimatických cílů EU stavebnictví či o hranicích ekonomické efektivity.
Následně se účastníkům konference představí podruhé formát Vision makers: 20 minut s vizionářem oboru, během něhož vystoupí se svou přednáškou spolumajitel a jednatel HELUZ Group Roman Heluz.
Závěrečná diskuze nazvaná Umělá inteligence a automatizace. Jak promění stavebnictví? se zaměří na to, jak AI, BIM, automatizace a robotizace mění stavebnictví od návrhu přes rozpočet až po samotnou realizaci. Uvede ji svou prezentací Ondřej Rozinek z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.
Spojení FÓRA STAVEBNICTVÍ s veletrhem FOR ARCH vytvoří prostor pro sdílení odborných zkušeností a aktuálních informací i pro navazování nových obchodních kontaktů a mezioborovou spolupráci. Účastníci konference se navíc mohou seznámit s novinkami osmi oborových platforem na expozicích stovek vystavovatelů z Česka i zahraničí. Veletrh nabídne také interaktivní staveniště Future Builders, kde si mohou žáci hledající inspiraci pro studium či povolání i široká veřejnost vyzkoušet stavební řemesla a seznámit se s moderními technologiemi využívanými ve stavebnictví. Více na www.forarch-forum.cz.