Českým firmám chce otevřít dveře do USA. Máme kontakty na velké hráče, říká zakladatel Klimchi
- Sklářská značka Klimchi vstoupila v létě na americký trh, kde zvýšila letošní cíl obratu na 300 tisíc dolarů, řekl v pořadu Flow její zakladatel Lukáš Klumčák.
- Lukáš Klimčák zaregistroval v USA novou společnost, přes ni chce nabízet vstup do USA a distribuční síť dalším českým značkám.
- Firma založená v roce 2019 zažila nárůst prodejů poté, co se toto sklo objevilo v hollywoodském trháku Barbie, podle Klimčáka šlo o zlom.
Česká sklářská značka Klimchi má za sebou úspěšný start expanze do USA a její zakladatel Lukáš Klimčák má na tamním trhu velké cíle. Z původní ambice utržit v USA za první rok 200 tisíc dolarů firma po úspěchu na veletrzích zvedá laťku na 300 tisíc.
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Vstup na americký trh byl prý náročný logisticky i finančně. „V Americe nemůžete jít do rizika jen tak, že namočíte palec do vody. Musíte se rozhodnout investovat a mít tam skutečnou prezenci. Z dlouhodobého hlediska dává smysl uvažovat i o přesunu části výroby, protože cena plynu, který je pro skláře zásadní, je v USA sedmkrát nižší,“ říká Klimčák.
Jeho americká pobočka nenese název Klimchi, ale United Czech Brands. Klimčák tam buduje infrastrukturu, která má v budoucnu pomoci dalším českým výrobcům. Firma aktuálně vyjednává o vstupu do prestižních obchodních sítí, jako jsou například Bloomingdale's.
Lukáš Klimčák
Lukáš Klimčák založil značku Klimchi v roce 2019, ve svých pětadvaceti letech, a to ještě z Londýna. Vystudoval byznys a marketing v Rakousku, dálkově studoval ve finských Helsinkách a magisterské studium světelného designu absolvoval na londýnské UCL. Značku pojmenoval podle své dětské přezdívky a postavil ji na rodinné sklárně Jílek v Kamenickém Šenově, která funguje nepřetržitě od roku 1905. Klimchi dnes vyváží do více než osmdesáti zemí a v roce 2024 otevřelo první kamenný butik v Praze.
„Vyjednat podmínky s těmito řetězci je extrémně náročné na systémy i logistiku. Jakmile tam ale jednou budeme, chceme tuto platformu poskytnout dalším českým značkám jako zkratku na americký trh. Nebudou muset platit miliony za zakládání firmy nebo místní obchodní zástupce,“ popisuje Klimčák s tím, že spuštění této platformy plánuje až na rok 2028 nebo 2029.
Barbie džbán nakopl byznys
Značce výrazně pomohla účast v hollywoodských filmech, jako jsou Deník Bridget Jonesové nebo Barbie, kde si zahrál ikonický růžový džbán. „Když mi volali přímo z produkce Barbie, ani jsem si zpočátku neuvědomil, jak velká věc to bude. Měsíc po premiéře nám vzrostly prodeje o osmdesát procent. Pro nás to byl v Česku bod zlomu, kdy nás zákazníci začali vnímat jako prémiovou českou značku s mezinárodním přesahem,“ říká Klimčák.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Co přesně udělal s prodeji džbán, který se objevil ve filmu Barbie
🟠 Jak zvládá vedle sklářské značky řídit i zakázkovou truhlárnu Faska
🟠 Jak se v Klimchi rozhoduje o přijetí nového člověka a proč hlasuje celá firma
🟠 Proč u sebe čtyřdenní pracovní týden nepřipouští
🟠 Co mu dalo studium v zahraničí a proč to doporučuje každému
Firma loni generovala obrat přes 60 milionů korun, udržuje si dvacetiprocentní roční růst a v horizontu pěti let míří podle Klimčáka na obrat 100 milionů. Klimchi má výrobu v rodinné sklárně v Kamenickém Šenově se 70 zaměstnanci, kam se daří lákat i mladou generaci – aktuálně tam prý pracuje šest řemeslníků pod 25 let.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:20) Expanze do USA dopadla líp, než čekali
(05:22) Co mu dalo studium v Rakousku a Londýně
(08:55) Barbie a Bridget Jonesová: prodeje vyskočily o 80 procent
(12:41) Mladí foukači a shánění lidí do sklárny
(14:27) United Czech Brands: platforma pro české firmy v USA
(18:16) Obrat 61,5 milionu a proč nezveřejňuje zisk
(21:34) Jak se v Klimchi rozhoduje o náboru
(24:34) Generace Z, work-life balance a čtyřdenní týden
(27:24) Druhá firma Faska a krize nábytkářů
(29:53) Největší lekce z podnikání