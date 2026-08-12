Zanalyzovali jsme tisíce e-mailových kampaní: Co v e-mailingu funguje nejlépe?
Každý, kdo posílá e-mailové kampaně, řeší totéž: kdy a jak nejlépe poslat e-mail, aby jej co nejvíce příjemců otevřelo? Abychom nemuseli spoléhat na domněnky, podívali jsme se na reálná data.
Analyzovali jsme data z více než 10 000 e-mailových kampaní s celkovým objemem 9 milionů odeslaných e-mailů z českého e-mailingového nástroje ngemailing.cz. Výsledkem této analýzy je několik jasných vzorců, které mohou marketérům i firmám pomoci zlepšit výkon e-mailingu.
Středa vítězí, víkend ztrácí
Sledované kampaně dohromady vygenerovaly téměř 2 miliony otevření. Ukázalo se, že příjemci nejčastěji otevírají e-maily zhruba uprostřed pracovního týdne. Nejsilnějším dnem je středa (18,3 % otevření), následovaná úterkem (17,3 %) a pátkem (16,2 %). Naopak pondělí bývá z celého pracovního týdne nejslabší, což pravděpodobně souvisí s tím, že nové e-maily mezi nahromaděnou víkendovou poštou snadno zapadnou.
Ještě výraznější rozdíl je mezi pracovním týdnem a víkendem. Pracovní dny představují 82,5 % všech otevření, zatímco víkend pouze 17,5 %. Jinými slovy – dvě víkendová rána přinesou dohromady méně otevření než jediná středa.
Den
Podíl (všechna otevření)
pondělí
15,2 %
úterý
17,3 %
středa
18,3 %
čtvrtek
15,5 %
pátek
16,2 %
sobota
8,0 %
neděle
9,5 %
Nejlepší čas? Ráno a celé dopoledne
V pracovních dnech začíná aktivita příjemců výrazně růst kolem 7. hodiny ráno, vrcholí v 8:00 a vysoká zůstává prakticky až do 13:00. Každá hodina v tomto rozmezí přináší zhruba 6 až 7 % všech otevření ve všední dny. Odpoledne aktivita příjemců postupně klesá, přičemž po 20. hodině opadá výrazněji. Naopak o víkendech se nejvíce otevření odehrává v pozdějších hodinách, především kolem 18. až 19. hodiny.
Praktický tip: Směřujte odeslání e-mailových kampaní na úterní nebo středeční dopoledne – ideálně tak, aby e-mail čekal ve schránce na začátku pracovního dne, kolem 7. – 8. hodiny. U víkendových rozesílek je lepší cílit spíše na odpoledne až podvečer.
O úspěchu kampaně rozhoduje prvních 24 hodin
Většina příjemců reaguje na e-mail během prvních 24 hodin. Podle naší analýzy se více než dvě třetiny všech otevření odehrají právě během tohoto intervalu. Ukazuje se tedy, že pokud e-mail příjemce nezaujme hned, pravděpodobnost otevření postupně klesá.
Zároveň ale zhruba pětina otevření přichází až po více než třech dnech, což připomíná, že kvalitní obsah může fungovat i dlouhodobě.
Čas mezi odesláním a otevřením
Podíl (první otevření na osobu)
do 1 hodiny
22,1 %
1 – 6 hodin
24,3 %
6 – 24 hodin
22,1 %
1 – 3 dny
10,6 %
více než 3 dny
20,9 %
Praktický tip: Protože významná část otevření přichází po více než třech dnech, může dávat smysl po několika dnech znovu oslovit ty, kteří první e-mail neotevřeli – například rozesláním stejného newsletteru s upraveným předmětem („resend nečtenářům“).
Na co lidé v e-mailech skutečně klikají?
Otevření e-mailu je jen polovina úspěchu. Tu druhou tvoří samotný obsah e-mailu a především odkazy, které příjemcům nabízíte. V rámci analýzy jsme proto zkoumali i to, na jaký typ obsahu příjemci nejčastěji klikají, a to na vzorku více než 350 000 prokliků.
První sleduje, kam lidé celkově nejčastěji klikají. Tady jednoznačně dominují odkazy na web, které tvoří téměř tři čtvrtiny všech prokliků. To potvrzuje, že e-mailing funguje především jako kanál, který přivádí návštěvníky na web, kde mohou dokončit nákup, odeslat poptávku nebo získat další informace. Druhý pohled ukazuje proklikovost jednotlivých typů odkazů – tedy jaká část příjemců po otevření e-mailu klikne na konkrétní typ odkazu (zde započítáváme pouze unikátní, nikoliv opakované prokliky). Nejvyšší hodnoty dosahují soubory ke stažení a cloudová úložiště, kde tato proklikovost přesahuje 50 %. Vysoké číslo je ovlivněno několika kampaněmi, jejichž hlavním cílem bylo právě stažení dokumentu, a nelze ho proto považovat za běžný standard.
Naproti tomu odkazy na webové stránky vykazují stabilní proklikovost kolem 17 % napříč tisíci kampaní, což z nich dělá dlouhodobě nejspolehlivější cíl e-mailových kampaní. Naopak odkazy na formuláře a kontaktní stránky, sociální sítě nebo systémové odkazy mají výrazně nižší míru zapojení.
Typ odkazu
Podíl výskytu v kampaních
Podíl ze všech prokliků
Proklikovost z otevření
Web
45 %
73 %
17 %
Sociální sítě
19 %
11 %
3 %
Systémové odkazy (odhlášení, správa předplatného)
29 %
8 %
2 %
Soubory ke stažení, cloudová úložiště
2 %
4 %
50 %
Ostatní (např. formuláře, kontakty)
5 %
4 %
7 %
Důležité je tyto metriky nezaměňovat. Podíl ze všech prokliků ukazuje, kam uživatelé nejčastěji směřují, zatímco proklikovost z otevření říká, jak atraktivní je konkrétní typ odkazu pro příjemce, kteří si e-mail skutečně otevřeli.
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