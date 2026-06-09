Budvar spojil síly s ikonou světové craftové scény. Uvádí letní limitku s Mikkellerem
České pivovarnictví zdaleka nestojí jen na tradičním ležáku. Tuzemská scéna nabízí širokou škálu chutí i pro náročné fajnšmekry. Budějovický Budvar to dlouhodobě ukazuje skrze desítky limitovaných edic, které v posledních letech uvařil s tuzemskými minipivovary. Nyní na tuto linku navazuje novou letní limitkou Twogether Forever, kterou uvařil ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller.
Kodaňský Mikkeller je aktuálně jedno z nejvýraznějších jmen světové pivní scény a symbol kreativity, experimentování i progresivního pojetí řemesla. Jeho spojení s českým národním podnikem přináší zajímavý střet dvou odlišných světů. Zatímco Budvar do projektu vkládá své technologické zázemí a distribuční sílu, Mikkeller je známý originálními recepturami a spolupracemi po celém světě. Výsledkem partnerství je novinka, která má domácímu trhu představit další dimenzi pivní rozmanitosti.
Mezinárodní program Partnership Brewing
Nová limitka vznikla pod hlavičkou mezinárodního programu Partnership Brewing. V rámci něj vaří Budvar s vybranými zahraničními pivovary typický český ležák a zároveň mezi sebou sdílí pivovarnické know-how.
Právě Mikkeller, který v roce 2006 založil dánský pivovarník Mikkel Bjergsø a vybudoval z něj jedno z nejrespektovanějších jmen světového craftu, patří mezi dlouhodobé partnery Budvaru. V roce 2023 tyto pivovary představily společný český ležák #YearoftheLager, který byl ovšem určený výhradně pro zahraniční trhy. Letošní spolupráce na tento úspěch navazuje, ale s jednou podstatnou změnou – novinku přiváží přímo českým zákazníkům.
Svrchní kvašení jako sázka na letní osvěžení
Zatímco minulé spojenectví oslavovalo tradiční ležák, novinka Twogether Forever představuje odbočku k jinému stylu. Volba padla na Summer Pale Ale – lehké a osvěžující svrchně kvašené pivo určené přímo pro letní sezónu. Kombinuje vysokou pitelnost, svěží charakter a moderní chmelový profil, který je pro spolupráce s Mikkellerem typický.
„Spolupráce s Mikkellerem je pro nás výjimečná. Je to pivovar, který se nebojí posouvat hranice a přemýšlet o pivu jinak, ale zároveň má obrovský respekt k řemeslu. Právě to nás baví a inspiruje. Twogether Forever je pivo, které vzniklo z přátelství, společné chuti experimentovat a radosti z vaření. Chtěli jsme uvařit něco, co bude stejně dobře fungovat v letním horku na zahrádce jako při objevování nových pivních stylů,“ popisuje produktovou logiku sládek Budvaru Petr Košin.
Nová limitovaná edice je ve vybraných podnicích a obchodních řetězcích dostupná od června. Tuzemští zákazníci tak dostávají příležitost ochutnat světový craftový trend v rámci běžné distribuční sítě, bez nutnosti obíhat specializované pivotéky.