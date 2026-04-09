České kořeny, fintechové ambice. Akcenta dál roste v regionu střední a východní Evropy
Akcenta začínala v České republice jako specialista na devizové obchody a zahraniční platby. Dnes ročně zpracuje transakce za více než 151 miliard korun, obsluhuje tisíce firem v několika evropských zemích a vedle osobního servisu výrazně investuje do technologií. Firma, která je dnes součástí RBI Group, chce dál růst jako moderní fintech pro malé a střední podniky.
Akcenta vyrostla z české firmy v regionální fintech. Sází na digitalizaci a blízkost ke klientům
Akcenta patří mezi firmy, které na českém trhu vyrostly mimo hlavní bankovní proud. Z domácí společnosti zaměřené na devizové obchody a zahraniční platby se během let stal hráč působící na více trzích střední a východní Evropy. Dnes je součástí RBI Group a své služby staví především pro malé a střední podniky obchodující se zahraničím.
Růst firmy je vidět i na domácích číslech. Zatímco v roce 2010 dosáhl objem obchodů Akcenty v České republice zhruba 3,6 miliardy korun, v dalších letech postupně rostl až k více než 30,5 miliardy korun v roce 2025. Na úrovni celé skupiny pak Akcenta loni zpracovala transakce v objemu přes 151 miliard korun, evidovala přibližně 18 tisíc aktivních klientů a zhruba 34 tisíc smluv.
Vedle růstu objemů se ale mění i samotný model firmy. Akcenta se posouvá směrem k fintechu, který kombinuje finanční expertizu, technologie a datově řízený přístup.
Od devizového specialisty k modernímu fintechu
Proměna je vidět v celé klientské zkušenosti. Vedle online platformy Online Broker rozvíjí Akcenta digitální podepisování dokumentů přes Digisign, aplikaci Akcenta Key pro bezpečné přihlašování a autorizaci operací nebo digitální onboarding, který výrazně zjednodušuje vstup nových klientů do služby. Součástí dalšího rozvoje je i připravovaná mobilní aplikace.
„Naším cílem není zavádět technologie jen proto, abychom působili moderně. Digitalizace musí klientům reálně šetřit čas, zjednodušovat práci a zpřehledňovat každodenní fungování,“ říká Jiří Truhlář, CIO společnosti Akcenta.
Právě tady se Akcenta snaží obsadit prostor mezi tradičními bankami a čistě digitálními platformami. Menším a středním firmám chce nabídnout rychlost a jednoduchost fintechu, ale zároveň šíři služeb a odborné zázemí, které bývá běžnější u větších finančních institucí.
Digitalizace ano, ale ne bez člověka
Akcenta vedle spotových obchodů a zahraničních plateb nabízí i nástroje pro zajištění kurzového rizika. Právě zde chce spojovat technologickou jednoduchost s odborností a lidským přístupem.
Důležité je, že firma vedle digitálních služeb dál investuje i do lidí. Na jednotlivých trzích stojí na lokální znalosti, osobním kontaktu a schopnosti komunikovat s klientem v jeho vlastním jazyce. I když část obsluhy funguje centrálně z Hradce Králové, klient se dovolá odborníkům, kteří rozumějí konkrétnímu trhu i jeho podnikatelskému prostředí.
„Malé a střední firmy dnes očekávají od finančních služeb rychlost, jednoduchost a transparentnost. Naší ambicí je přinést jim tuto zkušenost bez toho, aby přitom přišly o možnost mluvit s konkrétním člověkem, který rozumí jejich byznysu,“ doplňuje Truhlář.
Rychlejší vstup, jednodušší obsluha
Jedním z nejviditelnějších projektů posledního období je digitální onboarding. Akcenta ho nejprve spustila pro jednodušší firemní struktury v České republice a postupně ho rozšiřuje i pro složitější typy klientů a další země. Administrativně náročný proces se tak mění na rychlý digitální vstup, který je pro podnikatele výrazně pohodlnější.
Jen během prvních dvou měsíců letošního roku získala Akcenta v České republice přes digitální onboarding zhruba 130 klientů, zatímco za celý předchozí rok to bylo 210. Dalším krokem má být mobilní aplikace a další digitální funkce, které firmám zjednoduší každodenní provoz, například práci s fakturami nebo zadávání plateb.
Vedle toho Akcenta posiluje i práci s daty. Větší roli hraje personalizace komunikace, přesnější řízení akvizice i lepší vyhodnocování klientského chování. Právě datově řízený přístup má být jedním z pilířů dalšího růstu.
České kořeny, regionální ambice
Pro Akcentu je důležitou součástí identity i to, odkud vyrostla. Český původ pro ni není jen historický detail, ale základ způsobu, jakým přemýšlí o službě, rychlosti a vztahu ke klientovi. Zázemí v Hradci Králové a zkušenost z domácího trhu firma postupně přenáší i do dalších zemí, kde působí.
Další růst už nebude stát jen na objemu transakcí. Rozhodovat bude i to, jak dobře se podaří propojit technologie, data, produktovou expertizu a lokální servis. Právě v tom chce být Akcenta silná: jako moderní fintech s českými kořeny, který vyrostl do regionálního měřítka, ale neztratil schopnost být firmám nablízku.