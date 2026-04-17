Hrozí vám riziko závislosti na informacích?
Už se vám stalo, že jste se s někým delší dobu bavili a on se přitom neustále i když možná přerušovaně, díval na display svého mobilu? Pravděpodobně to byl člověk závislý na informacích. I když se nejedná o oficiální diagnózu, je to problém, který omezuje efektivitu společenské komunikace a tím i kooperace. Pro závislého se stává vážným psychickým rizikem.
Jak to pojmenovat?
Odborné texty to označují za „information overload“ – stav, kdy množství přijímaných informací přesahuje možnost mozku je zpracovat a racionálně využít. To vytváří stres, který vede k únavě, k dezorientaci, snížení schopnosti se rozhodovat a účelně jednat. Jindy se mluví o „compulsive information seeking“ – nutkavém vyhledávání informací pramenící z obavy, že jinak bychom o něco přišli, něco ztratili, že bychom neměli kontrolu nad věcmi.
U části informačně závislých to je spojeno s neustálým vyhledáváním zpráv o rozličných neštěstích a zkáze (doomscrolling), což vede k depresím. U jiné části jde o připoutání k digitálním technologiím, k sociálním sítím, ale nově také k umělé inteligenci (behavioral addiction). Informace přitom nejsou účelným cílem, ale jejich “spotřeba“ vyvolává pocit uspokojení (dopamin).
Jak se to pozná?
Máte častou potřebu „ještě něco zjistit, ověřit“? Rozhodujete se obtížně, protože si nikdy nejste jist, zda máte všechny potřebné informace? Máte strach, zda vaše rozhodnutí, volba bude tím správným, nejlepším řešením? Obáváte se rozhodovat a jednat, protože nevíte, zda jste na to dostatečně připraveni? Pokud si odpovíte na většinu těchto otázek „ano“, jste pravděpodobně spíše introvertní typ a můžete se „zacyklit“ při vyhledávání a hromadění nových informací k dané věci.
Máte vnitřní neklid, při odpojení od informačních zdrojů (offline rovná se ohrožení)? Obáváte se, že vám uniká něco zajímavého, co právě prožívají ostatní? Saháte stále po telefonu, aby vám neutekly novinky? Neustále sledujete notifikace? Máte potřebu se srovnávat s ostatními? Vyvolává to ve vás pocit, že ostatní žijí více naplno, více si užívají? Neustále čtete nové informace bez zjevného cíle? Ano? Pravděpodobně jste spíše extrovert a může vás ohrozit informační závislost zvaná FOMO (fear of missing out) - strach z promeškání šance, příležitosti.
Podle toho, jak často jste si řekli „tohle se mě týká“ lze usuzovat nakolik jste v riziku informační závislosti. A pokud ještě k tomu všemu pociťujete často únavu, bolest hlavy, nespavost, neidentifikovatelnou nespokojenost a nervozitu, jste v momentě, kdy je třeba začít s informační hygienou.
Jak na to?
Informační hygiena neznamená nutně tvrdou informační dietu, přestat se informovat. Začněme tím, že se vždycky před dalším informačním „soustem“ zastavíme a položíme si otázku: k čemu mi tahle informace bude? Potřebuji ji k nějakému rozhodnutí, k nějaké činnosti? Možná se přitom usmějete a řeknete si: „je to vlastně blbost“. Zeptejte se sami sebe: „uklidní mě to, ukáže východisko nebo jen přinese nové obavy a nejistoty? Možná si řeknete: „Tohle nepotřebuji, je to mimo můj vliv, nemám žádné možnosti to ovlivnit, pomoci tomu, využít to“. A to je cesta ke správnému výběru užitečných informací, informací, na které mohu svou aktivitou (třeba jen konstruktivní a pozitivní myšlenkou) reagovat.
Nebojte se osobních „startupů“. I když nemáte stoprocentní jistotu, že to vyjde, ale informace vám říkají, že je šance či slušná pravděpodobnost, že to vyjde, jděte do toho. Učte svůj mozek, že nejistota není nutně ohrožení. Myslete kriticky, ale neodmítejte věci, které mají šanci. Jistotu nehledejte ve „vyčerpávajících a zaručených“ informacích, ale ve vlastním experimentu. Svou energii nespotřebovávejte ve „sběru informací“. Vložte ji do přemýšlení nad tím, co již víte a do rozjíždění nových věcí.
Pomůže i informační time management: vypněte notifikace, mějte alespoň krátké „offline“ bloky. Dávejte přednost osobní komunikaci před textovými zprávami a věčným lajkováním. Odhlaste se ze zbytečných skupin a kanálů, ke kterým vás váže jen zvědavost. Zvolte jedno hlavní informační médium. Před spaním nemějte pocit, že ještě musíte reagovat na marginální a banální informace jen proto, aby se vaše pasivita šiřitelů nedotkla.
Informační detox?
Na tenhle „detox" navazuje praktický nácvik práce s informacemi v době digitálního zahlcení a AI. Odpoví na otázky, jak se nenechat přetížit množstvím podnětů, jak informace třídit, nastavovat si smysluplné informační priority a vyhledávat zpětnou vazbu. Účastníci se naučí rozpoznávat manipulační techniky, vědomě zvažovat, co, kdy a jak sdílet, a jak nevytvářet další informační smog – vůči sobě ani vůči okolí. Součástí workshopu je také tvorba osobního informačního pořádku: v myšlení, v digitálním prostředí počítače i smartphonu tak, aby informace nebyly médiem závislosti, ale sloužily jako nástroj účelné orientace a inspirace v práci a životě.