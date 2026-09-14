Než položíte první cihlu: Co promyslet před stavbou domu
Stavba domu není jen o tom najít správný pozemek a zvolit vhodné materiály. Je to cesta plná rozhodnutí, která na sebe navazují – a některá je dobré udělat ještě dávno předtím, než na místo dorazí první bagr. Když se důležité věci řeší až „za běhu“, bývá jejich změna mnohem složitější, zdlouhavější a často i dražší.
Dům musí dávat smysl jako celek
Každý člověk si svůj ideální domov představuje trochu jinak. Někdo chce velký společný prostor, jiný potřebuje klid na práci nebo více úložných míst. Proto je dobré si už na začátku ujasnit, jak chcete v domě žít – zamyslet se nad současným bydlením, jeho nedostatky i tím, jak se vaše potřeby mohou v dalších letech proměnit.
Důležité je ale promyslet i způsob, jakým bude dům postavený. U běžného typového projektu se velmi často nejprve řeší samotný dispoziční návrh a teprve následně se hledá vhodné materiálové a konstrukční řešení. To může znamenat dodatečné úpravy projektu nebo složitější řešení některých detailů.
Smysluplné domy HELUZ fungují jinak. Projekty jsou již od počátku navržené pro využití prvků konstrukčního systému HELUZ. Jednotlivé konstrukce jsou navržené jako modulově koordinovaný celek, aby do sebe zapadaly jako dílky stavebnice. Stavebník tak získává jistotu bezpečného a fungujícího konstrukčního řešení a zároveň dostává projekt, který kvalitativně naplňuje předpoklady získání stavebního povolení. V praxi to představuje měsíce, někdy i roky časové úspory.
Všechny projekty Smysluplných domů HELUZ mají jednotnou cenu 200 000 Kč bez DPH, kterou ale získá zákazník zpět, pokud se rozhodne dům realizovat z konstrukčního systému HELUZ. Ve výsledku tak kvalitní projekt získává zcela zdarma, zatímco za individuální návrh by zaplatil řádově stovky tisíc korun.
Myslete na to, jak se vám bude bydlet za deset let
Dispozice a vzhled jsou důležité, ale o tom, jak příjemné bude bydlení v dlouhodobém horizontu, rozhodují i vlastnosti, které nejsou na první pohled vidět. Už při návrhu se proto vyplatí přemýšlet nad tím, jaký komfort dům nabídne, jak se bude chovat v každodenním provozu a jak dlouho má bez problémů sloužit. Právě tady hraje roli volba konstrukčního systému – a tedy i materiálu, ze kterého dům vznikne.
Když se rozhodnete postavit nový dům, pravděpodobně ho nevnímáte jako dočasné řešení. Stavíte ho s představou, že vám bude sloužit desítky let a ideálně i dalším generacím. Proto má smysl myslet už při návrhu také na životnost jeho konstrukce. Kvalitní zdivo by mělo dlouhodobě odolávat běžnému provozu a nevyžadovat opravy či zásadní zásahy.
Příjemné vnitřní klima není jen o tom, jak rychle vytopíte místnosti. Dům by měl v zimě dobře hospodařit s teplem a v létě bránit přehřívání. To je dáno tepelněizolačními schopnostmi a akumulačními vlastnostmi zdiva.
Méně jednotlivých rozhodnutí, více jistoty
Na výsledný komfort ale nemá vliv jen samotný výběr materiálu. Důležité je také to, jak na sebe dílčí části domu navazují. Právě na provázanosti prvků staví Smysluplné domy HELUZ. Cihly, překlady, stropní konstrukce a další komponenty jsou navrženy tak, aby společně fungovaly jako jeden celek. Propojené však nejsou jen jednotlivé prvky stavby, ale také její příprava. Smysluplné domy HELUZ v jednom balíčku spojují projektovou a prováděcí dokumentaci, manuál pro výstavbu, návrh interiéru i seznam použitých prvků. Jednotlivá řešení tak nevznikají odděleně, ale vycházejí z jednoho společného návrhu. Stavebník má díky tomu ještě před zahájením stavby jasnější představu o tom, co ho čeká, a během výstavby nejsou důvody pro zbytečné změny a improvizaci.
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