PBS GROUP dál raketově roste. Mezinárodní projekty pro špičky letectví zaměstnají stovky lidí
Skupina PBS GROUP zažívá jeden z nejrychlejších růstů v tuzemském průmyslu. Zaznamenává poptávku po jejích motorech do dronů z celého světa, je vyhledávaným dodavatelem pro světové letecké a zbrojní společnosti a zapojuje se i do projektů, které souvisí s výrobou stíhaček F-35. Současně s tím hledá vývojáře, konstruktéry a další technické profese, které se budou na projektech, které určí budoucnost letectví a obrany, podílet.
PBS dlouhodobě vyvíjí a vyrábí malé letecké proudové motory, pomocné energetické jednotky (APU) pro vrtulníky či letadla, které slouží ke startování hlavních motorů a napájení palubních systémů letadel a vrtulníků, ale i technologie pro energetiku a dopravu. Poslední roky firmu posunuly do úplně jiné ligy. Poptávka po proudových motorech, které se využívají v dronech, střelách s plochou dráhou doletu a v dalších pilotních i bezpilotních zařízeních, vzrostla vlivem globální situace o stovky procent. Zájem o výrobky PBS je enormní i proto, že skupina se jejich vývojem a výrobou zabývá již mnoho let, osvědčily se v reálných situacích a je na ně spoleh. Z PBS se tak stal globální lídr.
Výroba proudových motorů jen mezi roky 2023 až 2026 vzrostla o 800 procent. Aby společnost dokázala naplňovat poptávky zákazníků z mnoha trhů z celého světa, rozsáhle investuje. „Realizujeme investice kolem jedné miliardy korun v našem hlavním výrobním závodě ve Velké Bíteši, ale plánujeme přidat dalších půl až jednu miliardu korun. Bude záležet na tom, zda budeme výrobu ve Velké Bíteši rozšiřovat nad původně oznámený rámec, nebo zda potřebnou kapacitu získáme akvizicí,“ říká Petr Kádner, generální ředitel skupiny.
Šance podílet se na světových leteckých projektech
Na Vysočině tak postupně vzniká infrastruktura, která má českému letectví zajistit dlouhodobou roli ve světě. Připravuje se především nová výrobní hala pro již druhou divizi letecké techniky a zázemí pro vývoj. Nejde však jen o investice a moderní výrobní zařízení. Jde o dlouhodobý signál, že vývoj i výroba mají zůstat pevně ukotvené v České republice.
S investicemi a novými programy přichází i jeden z největších náborů v českém strojírenství a leteckém průmyslu. PBS GROUP plánuje rozšířit zaměstnanost v Česku až o několik stovek lidí, přičemž jen ve Velké Bíteši jde o nábor až tří set technických pozic. Místa se otevírají pro vývojové inženýry, konstruktéry a projektanty, technology a procesní inženýry, různé specialisty a technické profese. Ve Velké Bíteši jim skupina nabízí nejen stabilní zaměstnání, ale i nadstandardní pracovní podmínky v regionu jako je vyšší průměrná mzda, zkrácená pracovní doba či příspěvek na dopravu do zaměstnání. Vedle toho má společnost konstrukční kancelář také v Praze či v Brně, kde hledá další uchazeče.
Skupina se přitom postupně zapojuje hlouběji a hlouběji do prestižních mezinárodní projektů a dodavatelských řetězců. Právě to je pro řadu zaměstnanců šance podílet se na projektech, které jsou skutečné špičce v globálním letectví a obraně.
F-35: malá komponenta, velké kompetence
Silným symbolem ambicí PBS je účast v dodavatelském řetězci pro nový stíhací letoun F-35. Skupina vede české konsorcium, které s Lockheed Martin spolupracuje na vývoji a kvalifikaci komponent pro tento letoun – mimo jiné jde o specifické díly v oblasti palivového systému (např. mřížky do výfuku letounu). V praxi jde o extrémně náročnou disciplínu, kdy je pro výrobu takového dílu potřeba využít speciální slitiny, přesné technologické postupy, vlastní nástroje či speciální pece pro tepelné zpracování. Každý krok musí být dohledatelný, opakovatelný a podle přísných leteckých standardů.
Nezůstává jen u tohoto projektu. S předním americkým výrobcem motorů Pratt & Whitney bude skupina vyvíjet novou generaci APU. Projekt je určen pro širokou škálu aplikací – od stíhacích letounů přes vrtulníky až po business jety. Ambicí je, aby nová APU byla menší, lehčí a výkonnější, schopná dodávat více elektrické energie pro stále náročnější palubní systémy. Klíčové je, že vývoj má probíhat ve Velké Bíteši a cílem je i lokalizace výroby v České republice. Z pohledu domácího průmyslu jde o projekt, který posouvá tuzemské know-how v oblasti letecké energetiky o úroveň výše a současně otevírá dveře do nových segmentů.
Vývoj má probíhat paralelně ve Velké Bíteši i ve Spojených státech, aby firma kombinovala české inženýrské know-how s americkými zkušenostmi a přístupem k zákazníkům na tamním trhu. V praxi to znamená rychlejší validaci výsledků, sdílení zkušeností napříč týmy a větší možnosti společných projektů. Skupina chce díky tomu přicházet rychleji i s inovacemi. „Může se to týkat různých vylepšení letové obálky, spolehlivosti motorů a dalších parametrů,“ vysvětluje Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš. Právě inovacemi je PBS v oboru proslulá. Investuje do nich deset procent obratu firmy a drží tak stále náskok před konkurencí.
Americká část příběhu není náhodná. Na růstu celé skupiny se totiž podílejí aktivity právě ve Spojených státech. PBS Aerospace, dceřiná společnost skupiny, otevřela nový výrobní závod a vývojové centrum v Roswellu u Atlanty. „První fáze našich investic v loňském roce představovala investici do zcela nové výrobní kapacity přibližně 20 milionů dolarů. Plánujeme ale další rozvoj výrobních kapacit. Druhá fáze počítá až s částkou 90 milionů dolarů,“ dodává Petr Kádner. Skupina v USA cílí nejen na civilní letectví, ale i na americké zákazníky z oblasti obrany, včetně projektů pro tamní ministerstvo obrany. To, stejně jako další spojenecké armády, volí motory PBS GROUP díky jejich spolehlivosti, účinnosti a přesné a kvalitní výrobě. PBS proto bude také sériově dodávat motory pro evropskou společnost MBDA a realizuje projekty v Evropě pro vlády zemí NATO.