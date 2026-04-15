Platební trh zrychluje. Cenu Visa Awards 2025 získali lídři každodenního placení
Společnost Visa i letos ocenila klíčové hráče českého bankovního a platebního trhu. Ocenění Visa Awards 2025 putovala bankám a partnerům, kteří v uplynulém roce nejvýrazněji přispěli k rozvoji digitálních plateb, inovací a zákaznické zkušenosti. Výsledky potvrzují, že Česko patří v digitálním placení ke špičce.
Slavnostní večer Visa Awards 2025 se letos uskutečnil v pražské galerii Signal Space, která je známá propojením technologií, umění a digitálních inovací. Letošní ročník se nesl v retrofuturistickém duchu, jako průvodce ideálním světem budoucnosti plateb.
Technologický pokrok už dnes totiž formuje každodenní finanční návyky Čechů. Digitálně chce platit už většina Čechů (84 %), devět z deseti lidí (91 %) považuje platbu kartou za nejrychlejší způsob placení a více než polovina Čechů by dokonce podpořila povinné přijímání digitálních plateb (54 %)*. Visa proto letos ocenila ve třinácti kategoriích ty, kteří nejlépe rozvíjejí digitální placení, přicházejí s inovacemi a dlouhodobě posouvají celý trh vpřed.
Vítězové Visa Awards 2025
#1 Issuer – Raiffeisenbank
#1 Acquirer – Global Payments
#1 New Cards – Fio banka
#1 Sustainable bank – Komerční banka
#1 Innovations – mBank
#1 Digital proposition – Česká spořitelna
#1 Leader in Payment Systems – Daniela Pešková (Česká spořitelna)
#1 Premium – MONETA Money Bank
#1 Business proposition – Česká spořitelna
#1 Bank Branch – Komerční banka
#1 Visa as a Service – Partners Banka
#1 Money Movement – ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank
#1 New Flows – wflow
„Visa Awards dlouhodobě ukazují, jak rychle se český platební trh posouvá dopředu. Vidíme, že inovace už nejsou jen o technologii samotné, ale hlavně o tom, jak zjednodušit a zpříjemnit každodenní život klientům. A právě to naši partneři dělají skvěle,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.
Ocenění za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa, #1 Issuer, letos získala Raiffeisenbank, zatímco v kategorii #1 Acquirer uspěla společnost Global Payments za nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí provedených kartami Visa. Fio banka potvrdila svou dynamiku v meziročním růstu nových karet Visa a zvítězila v kategorii #1 New Cards.
Výraznou stopu zanechala také Komerční banka, která si odnesla hned dvě ocenění. První za udržitelnost v kategorii #1 Sustainable Bank a druhou v kategorii #1 Bank Branch za nejlepší kamennou bankovní pobočku. V kategorii #1 Innovations dominovala díky inovacím v nositelné elektronice mBank, která patří mezi digitální lídry na českém trhu.
Silné zastoupení měla i Česká spořitelna. Vedle vítězství za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení v kategorii #1 Digital Proposition si odnesla i výhru v kategorii #1 Business Proposition za nejlepší řešení pro firemní klienty.
Lidé za změnou
Visa Awards tradičně neoceňují jen instituce, ale i konkrétní osobnosti, které stojí za rozvojem celého odvětví. Titul #1 Leader in Payment Systems získala Daniela Pešková z České spořitelny za svůj přínos v oblasti rozvoje platebních systémů.
„Za každou inovací stojí konkrétní lidé. Týmy, které hledají cesty, jak zrychlit platby, zjednodušit uživatelské rozhraní nebo zvýšit bezpečnost transakcí v každodenních situacích. Nejde jen o velké technologické skoky, ale i o stovky menších zlepšení, která klienti často ani nevnímají, ale zásadně jim usnadňují život. Právě schopnost přenést inovace do praxe je důvod, proč Česko patří mezi nejpokročilejší platební trhy v Evropě,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Nové platební scénáře i spolupráce napříč trhem
Vedle tradičních kategorií Visa ocenila i projekty, které reagují na proměňující se potřeby trhu. Ocenění za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, #1 Visa as a Service, získala Partners Banka. A společnost wflow vyhrála v kategorii #1 New Flows za rozšíření plateb Visa do nových oblastí a kanálů.
Vítězné místo v kategorii #1 Money Movement si letos za projekt sdílených vkladomatů rozdělily ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Zazářila i MONETA Money Bank, která si odnesla ocenění v kategorii #1 Premium za největší podíl prémiových karet ve svém Visa portfoliu.
Ocenění The Visionary od autorů Tomáše Rachunka a Ondřeje Lalaka pracuje s motivem hledí jako symbolem pohledu do budoucnosti. Design vychází z inspirace technologickým pokrokem a vizemi minulého století, které formovaly představy o budoucím světě. “V kontextu večera výherce nepřebírá trofej v tradičním smyslu, ale symbolickou hrdinskou masku. Na pozadí projekcí měst budoucnosti se ocitá v roli toho, kdo nestojí mimo dění, ale podílí se na jeho utváření. Jako by vystoupal na nejvyšší budovu vysněného města a hleděl na svět, který pomáhal budovat,” vysvětluje Rachunek.
* Zdroj dat: Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v září roku 2025 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let o celkové velikosti 1 000 respondentů.