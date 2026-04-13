Prémiový rezidenční komplex Bakers Court nabízí komfortní bydlení s 5* službami
Společnost Metrostav Development přináší na pražský realitní trh ojedinělý rezidenční projekt Bakers Court s 246 bytovými jednotkami, jejichž majitelé se mohou těšit na příjemné a pohodlné bydlení se službami na úrovni pětihvězdičkového hotelu v atraktivní lokalitě uprostřed zeleně.
Nový komplex vznikající v jedné z nejžádanějších pražských čtvrtí je dosud největším a nejambicióznějším projektem společnosti Metrostav Development. Bakers Court zasazený u Klíčovských sadů tvoří soubor ultramoderních domů s uměřenými architektonickými liniemi a nadčasovým designem. Bytové jednotky ve vysokém standardu provedení jsou vybaveny špičkovými technologiemi, mj. chlazenými stropy, rekuperací a smart home systémy. Obyvatelé zde mohou využívat velkorysou zahradu, množství rozmanitých společných prostor a především exkluzivní, na míru šité služby, které maximálně šetří čas a usnadňují každodenní život.
Vše pro pohodlí rezidentů
Spektrum služeb je koncipováno tak, aby obyvatelé měli vše potřebné obrazně i doslova na dosah ruky, nemuseli ztrácet čas zařizováním rutinních záležitostí ani nenadálých situací a mohli si užívat bezstarostné bydlení. Recepce s 24/7 concierge zajistí vše od přebírání zásilek a nákupů, přes úklid bytu až po rezervaci společných prostor typu privátní fitness, meeting room, apod. Pro komunikaci s recepcí a vzdálenou správu domácnosti mají rezidenti k dispozici specializovanou domovní aplikaci. Součástí areálu Bakers Court jsou mj. samoobslužné obchody, chytré parcel boxy, ekologická prádelna a dokonce i mateřská školka.
Bezpečí všech obyvatel garantují nejpokročilejší biometrické přístupové technologie a sofistikovaný monitorovací systém. Pomyslnou třešinkou na dortu je střešní terasa s vyhřívaným bazénem s protiproudem, barbecue zónou a wellness se saunou. Z terasy se otevírají překrásné panoramatické výhledy na pražské věže i do zeleně.
Britský styl
Architektonické řešení Bakers Court spíše než pražskou zástavbu připomíná trendy čtvrť v britské metropoli. Není divu, pod projektem je totiž podepsáno vyhlášené londýnské studio Bogle Architects, které se pyšní řadou prestižních mezinárodních ocenění. Členitý komplex tvoří čtveřice architektonicky zcela odlišných zón, které dokonale kombinují velkorysé městské měřítko s komorní atmosférou poklidné vilové čtvrti. Projekt s dokonale promyšlenou infrastrukturou a řadou multifunkčních veřejných prostor klade velký důraz na energetickou efektivitu. Vlajkovou lodí „flotily“ Bakers Court je hlavní budova The Baker s výrazným cihlovým průčelím a impozantní věží osazenou velkými hodinami. Reprezentativní charakter tohoto domu podtrhuje velkolepé lobby s recepcí, které slouží jako příjemná lounge zóna pro rezidenty i jejich hosty.
Podoba budovy navazuje na odkaz rakouského architekta Huberta Gessnera, který před více než sto lety navrhl původní stavby v této lokalitě - komplex parního mlýna, továrny na chléb a bytového domu zaměstnanců pekařského impéria Odkolek.
Baker Garden, Baker Row, Baker Pavilion
Hlavní budovu doplňuje dvojice domů Baker Garden situovaných kolem zeleného vnitrobloku tak, aby se interiéry bytových jednotek maximálně propojily s exteriérem. Obyvatelé tak mají přímý kontakt se zelení a do bytů s vysokými stropy skrz velkoformátová okna vstupuje skutečná záplava denního světla. Nejvyšší podlaží v obou domech patří dvěma penthousům, které nabídnou velkolepé útočiště vysoko nad městem se saunou, střešní terasou a přípravou na instalaci vířivky. Oba domy mají se sousední budovou The Baker společné podzemní parkování, recepci se vstupním lobby, fitness a meeting room.
Další rezidenční část tvoří tři komorní viladomy Baker Row, každý s pouhými čtrnácti moderními byty, které slibují vysokou úroveň soukromí. Tyto domy svým architektonickým řešením plynule navazují na stávající vilovou zástavbu ve čtvrti Na Krocínce. To vše doplňuje osobitá vila Baker Pavilion s plně vybavenými mikrobyty.
Centrum Prahy nadosah
Projekt Bakers Court vzniká v atraktivní, rychle se rozvíjející čtvrti v těsné blízkosti rozlehlých parků a nedaleko Karlína. V docházkové vzdálenosti je stanice metra linky B Vysočanská, tramvajové i autobusové zastávky a především nádraží Praha-Vysočany, odkud vede bezkonkurenčně nejrychlejší cesta do centra – vlakem na Masarykovo nebo Hlavní nádraží přímými spoji za pouhých sedm minut. Bezproblémové a rychlé je také napojení na Pražský okruh a výpadovky z hlavního města.
„Bakers Court pro nás definuje metropolitní bydlení tak, jak ho zatím známe jen ze západních zemí. Kombinuje výraznou architekturu a kvalitní provedení s udržitelnou vizí dlouho do budoucna. A stejně důležité jako domy jsou i prostory mezi nimi. Kavárny, obchody, herní prvky, sportoviště, zelená zákoutí i umělecká díla rozesetá po areálu mají inspirovat živé sousedské vztahy,“ říká Ondřej Buršík, CEO, Metrostav Development.
