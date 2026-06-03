Staví českou D1 a radil Zemanovi. Kteří ruští oligarchové s vazbami na Česko navzdory sankcím brutálně zbohatli?
- Vydělávají na zlatu, energetických surovinách a válečné mašinérii.
- Kterým sankcionovaným oligarchům se podařilo ještě více zbohatnout?
- A jaké mají vazby na Česko?
Měli přijít o vše, ale místo toho trhají rekordy v tom, kolik vydělali. Západní sankce sice ruskou elitu tvrdě zasáhly a její bohatnutí zpomalily, přesto je dnes velká část oligarchů bohatší než před válkou. Podívejte se na deset ruských miliardářů, kteří své majetky rozšířili o další miliardy amerických dolarů. Uhádnete, kdo zbohatl úplně nejvíc? Data vycházejí z žebříčku miliardářů Forbes pro roky 2021 a 2026.
10. Vladimir Potanin (+ 2,7 mld. USD)
Jeden z původních oligarchů z 90. let přežil bez úhony všechny dosavadní krize Putinova režimu. |
- Majetek 2021: 27 mld. USD
- Majetek 2026: 29,7 mld. USD
- Zdroj majetku: Kovy (Nornickel)
Jeden z původních oligarchů z 90. let přežil bez úhony všechny dosavadní krize Putinova režimu. Potanin ovládá těžařský kolos Nornickel, který je největším světovým producentem palladia a vysoce kvalitního niklu. Právě kritická závislost Západu na těchto kovech, které jsou nezbytné pro výrobu aut a čipů, ho dlouho chránila před nejtvrdšími sankcemi. Využil také odchodu západních bank z Ruska a pod cenou skoupil obrovská finanční aktiva. I přesto že ho sankce v roce 2022 také významně zasáhly a jeho majetek dočasně klesl z 27 mld. USD na 17,3 mld. USD, jeho jmění v roce 2026 dosahuje už téměř 30 miliard dolarů.
9. Leonid Michelson s rodinou (+ 3,4 mld. USD)
Spolumajitel největšího ruského nezávislého producenta zemního plynu Novatek musel po začátku války řešit obrovský problém, když Evropa začala omezovat odběr ruského plynu. |
- Majetek 2021: 24,9 mld. USD
- Majetek 2026: 28,3 mld. USD
- Zdroj majetku: Plyn (Novatek)
Spolumajitel největšího ruského nezávislého producenta zemního plynu Novatek musel po začátku války řešit obrovský problém, když Evropa začala omezovat odběr ruského plynu. Michelsonův byznys se ale nezhroutil a podařilo se mu přesměrovat flotily svých LNG tankerů do Asie, především do Číny. I přesto že po vypuknutí války v roce 2022 hodnota jeho majetku drasticky klesla z 24,9 na 14 mld. USD, dokázal tento propad díky novým trhům zcela vymazat a v roce 2026 hlásí čisté jmění 28,3 mld. USD.
8. Oleg Děripaska (+ 3,8 mld. USD)
Děripaska udělal v Evropě pořádný průvan – a to i v Česku. Je totiž významným akcionářem rakouského stavebního kolosu Strabag, který u nás pravidelně vyhrává miliardové tendry (např. na dálnici D1). |
- Majetek 2021: 3,8 mld. USD
- Majetek 2026: 7,6 mld. USD
- Zdroj majetku: Hliník (Rusal), energetika (En+ Group)
Děripaska udělal v Evropě pořádný průvan – a to i v Česku. Je totiž významným akcionářem rakouského stavebního kolosu Strabag, který u nás pravidelně vyhrává miliardové tendry (např. na dálnici D1). Česká vláda a ŘSD po invazi tvrdě tlačily na to, aby státní peníze netekly oligarchovi do kapsy, a Strabag ho následně odstřihl od vedení i dividend. I když se zdálo, že ho tlak v roce 2022 srazí na kolena a jeho majetek se propadl z 3,8 mld. na pouhých 1,7 mld. USD, z válečné ekonomiky doma v Rusku ohromně těžil a do roku 2026 své původní jmění dokonce zdvojnásobil.
7. Viktor Charitonin (+ 4,5 mld. USD)
Majitel farmaceutického impéria Pharmstandard, který mimo jiné vlastní slavný německý závodní okruh Nürburgring, se problémům vyhnul včasným přesunem svých holdingových struktur. |
- Majetek 2021: 3,4 mld. USD
- Majetek 2026: 7,9 mld. USD
- Zdroj majetku: Farmacie (Pharmstandard)
Charitonin představuje absolutní anomálii na tomto seznamu – většina západních států na něj totiž překvapivě žádné sankce neuvalila. Majitel farmaceutického impéria Pharmstandard, který mimo jiné vlastní slavný německý závodní okruh Nürburgring, se problémům vyhnul včasným přesunem svých holdingových struktur. I on sice pocítil úvodní šok invaze, když se jeho majetek v roce 2022 propadl z 3,4 mld. na 1,4 mld. USD, ale následně se mu díky absenci zásadních překážek a silnému domácímu trhu podařilo vyšvihnout až na úctyhodných 7,9 mld. USD.
6. Vagit Alekperov (+ 4,6 mld. USD)
Letitý šéf a tvář ropného gigantu Lukoil má v Česku velmi pestrou historii. |
- Majetek 2021: 24,9 mld. USD
- Majetek 2026: 29,5 mld. USD
- Zdroj majetku: Ropa (Lukoil)
Letitý šéf a tvář ropného gigantu Lukoil má v Česku velmi pestrou historii. Lukoil zde totiž dlouhé roky dodával letecké palivo na ruzyňské letiště pod vedením Martina Nejedlého, pozdějšího klíčového poradce Miloše Zemana. Prvotní izolace Ruska znamenala pro Alekperova v roce 2022 těžkou ránu a strmý pád z 24,9 mld. na 10,5 mld. USD. Obrovské zisky z ropy v dalších letech ovšem tyto ztráty nejen dorovnaly, ale katapultovaly jeho současné jmění k téměř 30 miliardám dolarů.
5. Andrej Gurjev s rodinou (+ 4,8 mld. USD)
Bývalý šéf chemického gigantu PhosAgro po uvalení sankcí rychle odstoupil z čela firmy. |
- Majetek 2021: 6 mld. USD
- Majetek 2026: 10,8 mld. USD
- Zdroj majetku: Hnojiva (PhosAgro)
Bývalý šéf chemického gigantu PhosAgro po uvalení sankcí rychle odstoupil z čela firmy. Oproti jiným oligarchům se majetek jeho rodiny v roce 2022 propadl relativně mírně – z 6 mld. na 4,8 mld. USD. Následná globální potravinová krize a vysoký zájem o hnojiva však způsobily výrazný růst zisků. Ačkoliv mu západní úřady v Karibiku zabavily luxusní 80metrovou megajachtu, rodina dnes v Rusku disponuje majetkem dosahujícím téměř 11 miliard dolarů.
4. Michail Gucerijev (+ 5,2 mld. USD)
Tento oligarcha a velmi blízký přítel běloruského diktátora Lukašenka se po invazi ocitl v hledáčku českého Finančního analytického úřadu (FAÚ). |
- Majetek 2021: 2,5 mld. USD
- Majetek 2026: 7,7 mld. USD
- Zdroj majetku: Ropa a nemovitosti (Safmar)
Tento oligarcha a velmi blízký přítel běloruského diktátora Lukašenka se po invazi ocitl v hledáčku českého Finančního analytického úřadu (FAÚ). Objevilo se podezření, že jím ovládaná ruská rafinerie poslala zhruba 750 milionů korun přes české schránkové firmy s cílem peníze vyprat. Úřady finance nejprve zmrazily, později je ale musely uvolnit. V roce 2022 se Gucerijevovi vlivem začátku války ztenčila hodnota aktiv z 2,5 mld. na pouhých 1,3 mld. USD. Ropný byznys ho však rychle vrátil do hry a do roku 2026 dokázal svůj majetek oproti roku 2021 ztrojnásobit.
3. Albert Avdoljan (+ 6,1 mld. USD)
Ruský podnikatel Albert Avdoljan patří k méně viditelným, ale vlivným postavám ruského byznysu. |
- Majetek 2021: 1 mld. USD
- Majetek 2026: 7,1 mld. USD
- Zdroj majetku: Těžba uhlí a plynu, telekomunikace
Ruský podnikatel Albert Avdoljan patří k méně viditelným, ale vlivným postavám ruského byznysu. Je spojován především s uhelnými a plynárenskými aktivy na Sibiři a ruském Dálném východě, mimo jiné se skupinou A-Property a Elga Coal Complex. V minulosti stál také u zrodu telekomunikační společnosti Skartel, známé pod značkou Yota. Sankční databáze jej zároveň popisují jako podnikatele úzce spojeného se státní korporací Rostec. V roce 2021 dosahovala hodnota jeho majetku jedné miliardy dolarů, v roce 2026 už podle Forbesu činila 7,1 miliardy dolarů. K růstu přispělo zejména posílení jeho energetických a těžebních aktiv, která těžila z přeskupení ruského vývozu surovin směrem k asijským trhům.
2. Alexej Mordašov s rodinou (+ 7,9 mld. USD)
Majitel Severstalu se v roce 2026 vrátil na čelo žebříčku nejbohatších Rusů. |
- Majetek 2021: 29,1 mld. USD
- Majetek 2026: 37 mld. USD
- Zdroj majetku: Ocelářství (Severstal), těžba zlata (Nordgold), průmysl
Majitel Severstalu se v roce 2026 vrátil na čelo žebříčku nejbohatších Rusů. Po sankčním propadu v roce 2022, kdy jeho majetek podle Forbesu klesl z 29,1 na 13,2 miliardy dolarů, se jeho jmění znovu výrazně zvýšilo. Hlavním důvodem nebyla jen ocel, ale především prudký růst cen zlata, který zvedl hodnotu těžařské společnosti Nordgold vlastněné jeho rodinou. V roce 2026 tak jeho majetek dosáhl 37 miliard dolarů. Válka na Ukrajině a následné sankce tak jeho byznys nejprve tvrdě zasáhly, pozdější přeskupení obchodních toků a růst cen komodit ale části ruských miliardářů včetně Mordašova paradoxně pomohly.
1. Sulejman Kerimov s rodinou (+ 9,9 mld. USD)
Ruský miliardář a senátor v Radě federace patří k nejvýraznějším vítězům růstu ceny zlata. |
- Majetek 2021: 15,8 mld. USD
- Majetek 2026: 25,7 mld. USD
- Zdroj majetku: Zlato (Polyus)
Ruský miliardář a senátor v Radě federace patří k nejvýraznějším vítězům růstu ceny zlata. Majetek jeho rodiny je dlouhodobě spojován se zlatým těžařem Polyus, největším producentem zlata v Rusku. Po sankčním propadu v roce 2022 se jeho jmění znovu prudce zvýšilo a v roce 2026 podle Forbesu dosáhlo 25,7 miliardy dolarů. Dosáhlo tedy o téměř deset miliard vyšší hodnoty než před začátkem invaze na Ukrajinu v roce 2022. Podle médií měl Kerimov zároveň přislíbit vysoký příspěvek do ruského státního rozpočtu po Putinově výzvě velkému byznysu k podpoře války na Ukrajině.